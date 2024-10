Após despencar com ataque do Irã em Israel, bitcoin sinaliza recuperação e é “opção atrativa”

Nesta sexta-feira, 4, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam o dia negociados “no verde” após um início de mês bastante turbulento. Um ataque de mísseis do Irã contra Israel na terça-feira, 1, frustrou as expectativas de especialistas e investidores de que outubro seria um mês ainda melhor para as criptomoedas após o “melhor setembro da história”.

Alguns dias depois do ataque, agora as criptomoedas sinalizam recuperação. Movimentando cerca de US$ 73 bilhões nas últimas 24 horas, a classe de ativos possui muitas de suas principais criptomoedas em valor de mercado negociadas em leve alta.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.193, com alta de 1,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG, acreditam que “o nível chave a ser rompido para que o bitcoin recupere seu momentum e supere novamente os US$ 65 mil é a faixa de US$ 63.650”.

“O rompimento desse nível pode abrir caminho para uma alta mais significativa, com os primeiros alvos nas regiões de US$ 66.300 e US$ 67.200, representando ganhos potenciais de 7,27% e 8,70%, respectivamente, a partir dos níveis atuais”, comentaram João Galhardo e Matheus Parizotto no último relatório de Market Overview da Mynt, disponível na íntegra no site ou aplicativo.

Bitcoin é “opção atrativa” em momentos adversos

A escalada de conflito no Oriente Médio impactou negativamente o preço do bitcoin, mas a criptomoeda já havia apresentado performance superior aos ativos tradicionais em outros momentos, como na pandemia de Covid-19 e a quebra dos bancos norte-americanos em 2023.

“Apesar da recente queda de preços, o bitcoin historicamente apresentou forte desempenho durante eventos econômicos e geopolíticos adversos.Sua natureza descentralizada e ausência de risco de contraparte tornam o bitcoin uma opção atrativa, sendo menos dependente de sistemas tradicionais ou de países em específico”, explicaram os analistas de research da Mynt no relatório.

“É importante ressaltar que a queda não tem nada a ver com as teses de cripto, não sendo resultado de problemas estruturais, mas de um cenário geopolítico que tem gerado aversão ao risco por parte dos investidores”, acrescentaram.

