Investidor perde R$2,6 milhões ao enviar criptomoedas para endereço errado

Por Gabriel Rubinsteinn, com informações do Cointelegraph

Um usuário anônimo do site de fóruns Reddit supostamente perdeu cerca de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) em criptomoedas no último domingo, 30, depois de enviar cerca de 195 unidades de wrapped ether (WETH) para um endereço de destinatário errado.

De acordo com a publicação em que pedia ajuda a outros usuários sobre como proceder, agora já deletada, o investidor compartilhou os dados da transação, que ficam públicas no blockchain. O WETH é um token ERC-20 lastreado em ether (ETH), e, portanto, uma espécie de imitação da segunda maior criptomoeda do mundo, usada para evitar as altas taxas de transação em ether, que são menores com tokens ERC-20, que também circulam na rede Ethereum.

Para transformar ether em wrapped ether, o usuário deve enviar o valor em ETH para o endereço do contrato inteligente do WETH. Assim, receberá de volta uma quantidade de tokens de wrapper ether equivalente. Para desfazer a operação, entretanto, é preciso utilizar uma exchange descentralizada da rede Ethereum, como a Uniswap, ou utilizar a função de retirada no contrato inteligente do WETH.

Ao invés disso, o usuário anônimo do Reddit enviou os seus WETH, possivelmente buscando trocá-lo por ETH, diretamente para o endereço do contrato inteligente do WETH, que é o caminho para quem quer trocar ETH por WETH. Para sua infelicidade, entretanto, esse processo equivale a "queimar" os tokens, ou seja, tirá-los de circulação, resultando numa perda irreversível das criptomoedas.

Embora a publicação não esteja mais disponível no Reddit, a transação ainda aparece no Etherscan, a ferramenta de monitoramento da rede Ethereum, que permite observar todas as movimentações do blockchain. A plataforma mostra que 195,2 WETH, equivalentes a exatos US$ 501.358 (R$ 2,64 milhões) no momento da transação, foram enviados para o contrato inteligente WETH e, portanto, perdidos para sempre.

"Perder meio milhão de dólares em criptomoedas por engano é algo que precisa ser resolvido antes que as criptomoedas se tornem populares. Quando é tão fácil perder tudo, não há como sua avó usar isso", comentou um outro usuário do Reddit, em resposta à publicação inicial do investidor que perdeu tudo.

Outros, entretanto, apontaram que o investidor deveria ter se informado melhor sobre a tecnologia antes de usá-la: "Não, você não precisa criar a tecnologia, mas se você não tem uma compreensão básica de... um forno de microondas, a ignição, o motor ou a direção de um carro... ou endereços de chaves públicas de cripto e blockchain, é isso que acontece", disse "jadecrystal".

Culpado ou inocente pelo próprio erro, o fato é que a tecnologia blockchain é tão nova quanto complexa e, com sua imutabilidade e descentralização, exige cuidado por parte dos usuários. Do contrário, características que podem ser benéficas, como as que impedem, por exemplo, que uma transação seja desfeita ou alterada, pode se tornar um problema.

