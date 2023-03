Transação que deu errado: investidor perde NFT de R$ 700 mil por acidente

Na última sexta-feira, 24, um investidor teve uma perda significativa ao enviar o seu token não fungível (NFT) para o endereço errado. O token, que fazia parte da coleção mais valiosa de NFTs da atualidade, foi perdido para sempre por conta do erro, irreversível.

Brandon Riley tinha comprado o NFT #685 da coleção CryptoPunks há apenas duas semanas por 77 ETH, o equivalente a cerca de R$ 700 mil. O investidor, então, decidiu aplicar o ativo em um serviço de renda passiva no site NFTfi.com, que oferece um rendimento de 7% ao ano.

Today I accidentally burned a @cryptopunksnfts trying to wrap punk 685. I was so focused on following the instructions exactly, that I slipped up, destroying a third of of my net worth in a single transaction. @yugalabs please sell me the @v1punks 685 as a consolation. 🙏🏼 pic.twitter.com/jHoTGvlc7j — Brandon Riley (@vitalitygrowth) March 25, 2023

"Hoje eu queimei acidentalmente um NFT da CryptoPunks. Estava tão focado em seguir as instruções que cometi um erro e destruí um terço do meu patrimônio em apenas uma transação", publicou Brandon Riley no Twitter.

Perda de R$ 700 mil

Riley até chegou a utilizar um guia que encontrou online, mas algo deu errado na transação e o seu NFT foi parar em um endereço de queima de tokens. Endereços como este não possuem chave privada e só recebem tokens.

Geralmente, eles são utilizados para “queimar” ou “jogar fora” tokens indesejados, assim como costuma fazer o criador da Ethereum, Vitalik Buterin, com as criptomoedas de projetos duvidosos que recebe.

Devido à natureza da tecnologia blockchain, as transações são imutáveis e irreversíveis. Ou seja, o NFT de Riley se perdeu para sempre. O investidor descreveu o ocorrido nas redes sociais como “a beleza e a maldição da autocustódia”.

Adquirida recentemente pela Yuga Labs, empresa por trás da Bored Ape Yacht Club, a CryptoPunks é a coleção de NFTs mais valiosa da atualidade, segundo dados do NFT Price Floor. O valor de mercado da coleção ultrapassa US$ 1 bilhão e o NFT mais barato não sai por menos de US$ 109 mil.

