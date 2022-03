Interesse feminino pelas criptos aumenta, mas diferença de gênero persiste

Embora as investidoras estejam cada vez mais interessadas em criptomoedas e na tecnologia blockchain, ainda há uma lacuna significativa no acesso ao conhecimento quando se trata desses tópicos, revela um novo estudo.

Realizado em 28 de janeiro de 2022 com 1.031 norte-americanas identificadas como mulheres entre 18 e 65 anos, o painel foi uma pesquisa da BlockFi, conduzida por terceiros, que revelou estatísticas interessantes sobre a posição das mulheres no universo cripto.

Focado nas mudanças de atitude em relação às criptomoedas, o estudo revelou que 92% das mulheres pesquisadas já ouviram falar sobre criptomoedas, com quase uma em cada quatro (24%) já investindo em alguma. No entanto, 80% ainda acham o tema difícil de entender e 72% acreditam que investir é muito arriscado.

De acordo com o estudo, mais de um terço das mulheres pretende comprar criptomoedas em 2022, com 60% das entrevistadas dizendo que comprariam criptomoedas nos próximos três meses.

O estudo aponta que, embora a adoção mais ampla de criptomoedas ainda seja baixa, a maioria das investidoras de criptomoedas está comprando e mantendo seus ativos. Apenas neste início de 2022, o mercado de criptomoedas já passou por muita volatilidade. Ainda assim, a confiança das mulheres no investimento de longo prazo nas criptomoedas é inabalável, e a maioria delas está comprando bitcoin (71%), dogecoin (42%) e ether (18%), observa a pesquisa.

24% das participantes possuem criptomoedas, de acordo com a pesquisa. Dentre as que o fazem, 70% adquiriram o ativo e nunca o venderam, contra 55% para o mercado como um todo. De acordo com a pesquisa, quase 45% das mulheres disseram que sabiam como comprar criptomoedas, contra cerca de 23% há seis meses.

Durante uma entrevista ao Cointelegraph, a diretora de tecnologia da Casper Labs, Medha Parlikar, disse que espera que os reguladores continuem a permitir que mais mulheres “avancem no empreendedorismo de blockchain”. Ela observou que:

"Com relação às mulheres na tecnologia, acho que pode ser mais do que apenas as mulheres que se destacam imediatamente na tecnologia. Vejo que há uma forte tendência para apoiar as meninas que programam corretamente."

No ano passado, um estudo revelou que a igualdade de gênero na indústria de criptomoedas e blockchain ainda está muito distante. De acordo com o Global Gender Gap Report de abril de 2021 do WEF, vai demorar quase 135,6 anos para fechar essa lacuna de gênero, como resultado da pandemia do Covid-19.

No entanto, isso não deteve essas mulheres, que usaram a tecnologia blockchain e cripto para enfrentar vários problemas sociais. Um estudo publicado em dezembro de 2021 descobriu que o número de mulheres australianas que investiram em criptomoedas dobrou em relação ao ano anterior.

Uma pesquisa recente da KuCoin indicou uma distribuição mais uniforme entre usuários de criptomoedas masculinos e femininos na Turquia. A KuCoin descobriu que as mulheres investidoras na Turquia representam 47% dos investidores e 63% dos “cripto-curiosos” que estão querendo descobrir mais sobre o investimento.

