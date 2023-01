Inteligência artificial e ativos digitais: uma combinação explosiva

Por Felippe Percigo*

A inteligência artificial costumava habitar um território pouco palpável para a maioria. Até que surgiram os serviços de criação de imagens como Lensa e Midjourney e, em novembro do ano passado, o hypado ChatGPT. Desde então, não se fala em outra coisa. O mundo inteiro está obcecado pela ferramenta de texto desenvolvida pela startup OpenAI.

Isso é só o começo. Arrisco dizer que vivemos a fase “internet discada” da inteligência artificial. A tecnologia promete transformar o mundo como o conhecemos ainda nessa década e a revolução já começou. A indústria tem implementado soluções de IA com resultados incríveis, que vão desde o varejo, passando por educação, agricultura e mobilidade, até a medicina.

No mercado de ativos digitais e blockchain, não seria diferente. Para os investidores, a inteligência artificial pode ser uma aliada estratégica, principalmente no que diz respeito ao controle de vulnerabilidades e à assertividade no processo de decisão.

Abaixo, faço uma lista de 7 tendências quentes de aplicações de IA em cripto.

Automação

A maior barreira de entrada no mercado cripto é a educação. Lidar com ativos digitais não é uma tarefa mamão com açúcar, conhecimento é necessário para ter sucesso.

Quem é investidor sabe que, antes de aportar capital, deve estudar os projetos, avaliar sua utilidade, o poder de sua comunidade, seu potencial de futuro e tantas outras variáveis.

Nessa questão, a inteligência artificial passa a ser um trunfo, pois consegue administrar e interpretar uma infinidade de dados que podem economizar tempo para o investidor e ajudá-lo no processo decisório.

Trading

Como consegue assumir milhões de dados, a tecnologia é capaz de gerar previsões nos valores das criptos com margens de erro menores. O potencial de risco de negociação para os traders diminuiria, podendo alavancar seus lucros.

Os algoritmos de IA podem ser usados, por exemplo, para identificar padrões em dados históricos de preços, examinar sentimento de mercado e projetar movimentos futuros de preços.

A análise de sentimentos usa o processamento de linguagem natural (PLN) para investigar como as pessoas se sentem ou pensam sobre um determinado assunto. Perspectivas positivas ou negativas sobre uma criptomoeda ou um projeto podem indicar possíveis variações no preço.

A IA faz uma varredura nos canais de notícias, blogs, fóruns e mídias sociais, entre outras fontes, para recolher informações e, depois, processá-las, com o intuito de detectar se o sentimento é positivo, neutro ou negativo. Comportamentos incomuns em indicadores de sentimento podem acionar alertas sobre manipulação de mercado.

Segurança

A IA pode ser usada para identificar e prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros comuns na criptoesfera. Muitos prejuízos poderiam ter sido evitados em 2022 com a mãozinha de sistemas baseados em inteligência artificial, aptos a analisar transações e detectar padrões suspeitos de atividade ilegal.

A regulamentação em torno dos ativos digitais faz parte da agenda prioritária dos governos no mundo inteiro, mas pouco se tem avançado nesse campo. A integração com a inteligência artificial pode trazer um pouco mais de confiabilidade ao setor cripto, quebrando a resistência de cada vez mais pessoas ao mercado.

Contratos inteligentes

A IA pode ser uma ferramenta valiosa também no desenvolvimento dos códigos-fontes dos smart contracts, tornando esses contratos mais confiáveis, precisos e, assim, mais eficientes. É usada também para verificar erros de código e de lógica, e garantir que o objetivo da implementação do smart contract seja atingido.

Experiência do cliente

Esse ponto é um dos mais sensíveis, porque, como falamos, os mecanismos do mercado de ativos digitais requerem um pouco mais de conhecimento do usuário. A IA assumirá o papel de intérprete, eliminando obstáculos de aderência como a linguagem técnica para fazer uma transação.

A tecnologia tem habilidade para criar orientações personalizadas com base na tolerância ao risco do usuário, adaptar o marketing e as comunicações a cada perfil de navegação e ainda criar listas com fontes educativas de consulta.

Gestão de portfólio

Muitos fundos de investimento já se renderam à inteligência artificial e ainda veremos esse movimento ganhar mais corpo nos próximos anos. Sistemas baseados em IA podem fazer o que um gestor competente faz, só que com um alcance elevado à "milésima” potência, dada a sua capacidade de administrar uma quantidade de dados absurda, infinitamente superior à dos humanos.

A IA consegue combinar dados do mercado cripto com históricos macro e microeconômicos, sentimento e etc. e identificar tendências. Os algoritmos também são menos suscetíveis a vieses.

Agentes autônomos descentralizados

As Organizações Autônomas Descentralizadas já são razoavelmente conhecidas do público. Você pode não ter ouvido falar ainda, no entanto, dos Agentes Autônomos Descentralizados.

Os DAAs são sistemas de IA que executam tarefas nas quais a automação não soluciona a questão por completo. Esses agentes são programados para tomar algumas decisões por si só. No mercado cripto, podem se tornar um instrumento muito eficiente de gerenciamento de fundos ao eliminar a intervenção humana em partes cruciais do processo.

Já deu para se ter uma ideia do potencial explosivo da combinação de inteligência artificial e criptoativos. Imaginem o que nos espera daqui para frente, quando de fato conseguirmos explorar todo o poder dessas tecnologias. Estou curiosíssimo para ver.

*Felippe Percigo é um investidor especializado na área de criptoativos, professor de MBA em Finanças Digitais e educa diariamente, por meio da sua plataforma e redes sociais, mais de 100.000 pessoas a investirem no universo cripto com segurança.

