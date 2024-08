Cardano vai pagar US$ 1 milhão para quem conseguir hackear carteira digital

Charles Hoskinson, fundador do blockchain Cardano, lançou nesta semana um desafio na internet em que promete pagar US$ 1 milhão (R$ 5,46 milhões, na cotação atual) para quem conseguir hackear a nova carteira digital Lace Paper, lançada como uma nova opção para armazenar ativos na rede.

Hoskinson explicou o desafio em um vídeo publicado no X, antigo Twitter. Segundo ele, qualquer usuário interessado pode participar e tentar acessar a carteira. A única informação dada por ele foi o endereço da carteira digital na Cardano. Segundo ele, a carteira já possui o valor milionário de recompensa.

Ele disse ainda que o desafio será válido até o final de 2024. O objetivo final do desenvolvedor é garantir para o público que a Lace é segura. A carteira digital usa um sistema que permite, em teoria, recuperar o acesso à carteira usando apenas um QR Code, o que gerou questionamentos sobre sua segurança.

O acesso a carteiras digitais ainda é um dos maiores entraves à adoção mais ampla. O usuário precisa ter uma chave privada que reúne uma sequência grande de números e letras e, caso perca o acesso à chave, não terá como entrar na carteira digital e recuperar seus fundos armazenados.

A proposta da Lace é reduzir essas fricções e tornar a recuperação dos fundos mais simples. A carteira digital foi desenvolvida pela Input Output Global, a mesma empresa que desenvolve o blockchain Cardano e que é capitaneada por Hoskinson.

Futuro da Cardano

Em entrevista recente à EXAME, Hoskinson reforçou o comprometimento do projeto em atrair 1 bilhão de usuários. "Nós lançamos contratos inteligentes e agora temos milhares de projetos. Nosso TVL subiu 300%, nosso volume de transações está alto, nossas instalações de carteira também subiram", afirmou.

Ele avaliou ainda que "temos muito mais resiliência e diversidade. Quando fazemos eleições, muitas pessoas se candidatam. Isso é vida real, tangível, com métricas objetivas que você pode se ancorar".

Apesar do otimismo de Hoskinson, a Cardano ainda enfrenta dificuldades para superar outros blockchains no mercado. Recentemente, a ada, sua criptomoeda nativa, chegou a sair da lista das 10 maiores moedas digitais ao redor do mundo, reforçando os desafios do projeto de atrair mais usuários e convencer investidores.