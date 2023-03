Indústria de criptomoedas 'já começou' a sair dos EUA, diz executivo

As recentes ações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) contra empresas cripto não é uma “maneira saudável” de regular um setor e pode tornar os EUA um local menos atraente para empresas de criptomoedas, na avaliação do CEO da Ripple Brad Garlinghouse.

Em uma entrevista à Bloomberg, o responsável pela rede de pagamento digital baseada em blockchain Ripple, sugeriu que a abordagem de regulamentação da SEC coloca os Estados Unidos em um "risco grave" de perder a oportunidade de ser um centro atraente para o desenvolvimento de inovações usando a tecnologia blockchain e cripto.

Garlinghouse observou que o caso da SEC contra a Ripple mostra como a agência foca em “ofensas” e “ataques” à indústria como um todo, acrescentando que se o regulador for “capaz de prevalecer”, haverá “muitos outros casos”. Ele sugeriu ainda que a indústria de criptomoedas "já começou a sair" dos EUA, dado que seu processo de regulamentação está "atrás" de outros países como "Austrália, Reino Unido, Japão, Singapura e Suíça".

Ele elogiou esses países por dedicarem “tempo e consideração” para criar “regras claras de funcionamento”, acrescentando que a abordagem adotada pelos EUA não é uma “maneira saudável de regular uma indústria”. Garlinghouse lembrou que, quando “entrou na indústria de tecnologia no final dos anos 1990”, havia propostas para proibir a internet devido a “atividades ilícitas”, mas o governo refutou a ideia e decidiu “criar uma estrutura”.

O CEO enfatizou “os benefícios” que essa adoção antecipada trouxe em uma “base geopolítica” para ter a “Amazon e o Google” sediados nos Estados Unidos, sugerindo que a mesma oportunidade está atualmente em jogo com a criação de uma estrutura regulatória para criptomoedas.

Garlinghouse acredita que o processo de estruturação regulatória deve começar delineando “proteções claras para os consumidores”. Ele acrescentou que os consumidores estão sofrendo com o “atraso”, pois carecem da “mesma proteção” que as estruturas regulatórias “podem fornecer”.

O executivo acredita que uma decisão sobre o caso da SEC contra a Ripple deve ocorrer neste ano. A empresa é acusada de ter lançada ilegalmente um valor mobiliário com sua criptomoeda, a XRP. Entretanto, a companhia contestou a classificação do criptoativo como valor mobiliário, algo que poderia ser estendido para diversos outros projetos do setor.

Em meio às recentes ações da SEC, Kristin Smith, CEO da Blockchain Association, disse à Bloomberg em uma entrevista em 22 de fevereiro que o processo de regulamentação do setor nos Estados Unidos está acontecendo "a portas fechadas", acrescentando que é vital mais envolvimento da indústria em um "processo aberto".

