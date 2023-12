Há 10 anos, criador do ChatGPT comprava bitcoin e debatia chances de moeda ser reserva de valor

Uma antiga publicação de blog em 2013 revelou que Sam Altman, CEO da OpenAI e criador do ChatGPT, já tinha uma opinião formada e chegou a investir em bitcoin mesmo nos primeiros passos da criptomoeda que viria a se tornar a maior do mundo.

Anos antes de criar um dos programas de inteligência artificial mais famosos do mundo, Sam Altman investia em bitcoin e admitia a possibilidade da primeira criptomoeda se tornar uma “reserva de valor mundial”. Atualmente, muitos especialistas também apostam nessa teoria, incluindo o Banco Central Europeu. Um relatório da Matrixpor colocou o bitcoin como uma reserva de valor "melhor que o ouro, que está fora de moda".

Bitcoin como "reserva de valor mundial"

“Talvez o bitcoin seja a moeda de reserva mundial, talvez falhe totalmente ou talvez sobreviva em algum nicho. Não sei como ponderar as probabilidades (embora pense que, no imediato, é provável que diminuam), mas tenho uma ideia sobre a métrica a observar: o crescimento das transações legítimas”, disse ele em uma publicação de seu blog em 1º de dezembro de 2013.

“Uma moeda sem que o principal caso de uso sejam transações legítimas irá falhar. Atualmente, o caso de uso dominante do bitcoin parece ser a especulação, com um caso de uso secundário para transações ilegais.”

Além da possibilidade de se tornar uma reserva de valor, Altman também avaliava os riscos do bitcoin. Apesar de ser um projeto ainda no início e frequentemente ligado à DeepWeb, o bitcoin já tinha disparado de US$ 13 para US$ 1 mil naquele ano, o que despertava em Altman um receio de que pudesse se tratar de uma “bolha”.

Ainda assim, o criador do ChatGPT investiu na criptomoeda que, atualmente é cotada a cerca de US$ 42 mil e já chegou a custar US$ 69 mil em 2021.

"Seria estúpido não prestar atenção"

“Mesmo que a chance seja pequena [do bitcoin se tornar uma reserva de valor mundial], talvez faça sentido comprar alguns [bitcoins] como hedge (foi por isso que comprei a pequena quantia que tenho)”, revelou Altman em 2013.

“Assim como seria estúpido converter todos os seus dólares em bitcoin, seria estúpido não prestar atenção”, acrescentou Altman no texto de mais de uma década.

Atualmente, o bitcoin ainda não se tornou uma reserva de valor mundial como especulava Sam Altman em 2013. No entanto, muitos especialistas acreditam nessa possibilidade, graças à escassez programada do ativo e suas semelhanças com o ouro. Além disso, nos últimos anos o bitcoin vem deixando a fama de “moeda da DeepWeb” e vem sendo disponibilizado e utilizado por grandes bancos e instituições financeiras.

Depois de ter possivelmente lucrado de forma significativa com o bitcoin e criado o ChatGPT, Altman também lançou sua própria criptomoeda, do polêmico projeto WorldCoin. A WLD é distribuída pelo projeto para os usuários que autorizarem o escaneamento da própria íris.

