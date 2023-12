Banco Central Europeu reconhece potencial do bitcoin como reserva de valor

Um relatório publicado nesta semana pelo Banco Central Europeu (BCE) reconhece que o bitcoin possui potencial para se tornar uma reserva de valor, apontando que esse caso de uso para a criptomoeda já pode estar sendo concretizado em países com cenários econômicos adversos, em especial nas economias emergentes.

Paola di Casola e Maurizio Michael, respectivamente economista-sênior e economista do BCE, afirmam na publicação que estudos realizados pela equipe "em geral reforçam a hipótese" de que atualmente a maior parte dos investimentos na criptomoeda são gerados por motivos especulativos.

Entretanto, os especialistas encontraram evidências de um outro tipo de uso, como reserva de valor ou meio de troca, em países que têm enfrentado uma "perda no valor de compra das suas moedas domésticas".

"Isto implica que a instabilidade macroeconômica pode potencialmente estimular um maior uso de criptoativos. Este resultado é importante para a teoria de precificação de ativos de criptoativos, sugerindo que o valor fundamental do bitcoin pode ser substancialmente diferente entre economias desenvolvidas e emergentes", argumentam.

Eles afirmam ainda que "os criptoativos podem oferecer uma alternativa especulativa ao financiamento tradicional quando isto não está disponível, em particular nos países emergentes, onde a percentagem de jovens propensos ao risco é maior, outra descoberta importante da nossa análise".

Riscos e futuro do bitcoin

Ao mesmo tempo, os economistas do BCE argumentam que "nossas conclusões apontam claramente para potenciais riscos de estabilidade financeira em economias emergentes com baixos níveis de desenvolvimento financeiro e moedas fiduciárias instáveis".

"A volatilidade intrínseca ao preço do bitcoin pode desencorajar seu uso como reserva de valor ou meio de pagamento; no entanto, no futuro, outros ativos cripto, como stablecoins que se comprometem a garantir uma paridade com o dólar ou outras moedas de reserva, poderão tornar-se mais amplamente utilizados por indivíduos e empresas, a fim de compensar a falta de alternativas financeiras", destacam.

O uso do bitcoin como reserva de valor é amplamente defendido por entusiastas do ativo há alguns anos. Para eles, a criptomoeda possui algumas características que a tornariam um "ouro digital", com potencial para substituir o metal como maior reserva de valor do mercado financeiro.

