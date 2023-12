Bitcoin volta a subir acima de US$ 43 mil após Fed manter taxa de juro nos EUA

Nesta “superquarta” em 13 de dezembro, o Federal Reserve optou por manter a taxa de juro dos Estados Unidos inalterada, enquanto o Copom decidiu reduzir a Selic em meio ponto para 11,75% no Brasil. Com alta influência no mercado de criptoativos, a decisão do banco central americano impactou positivamente o preço do bitcoin, que voltou a ultrapassar US$ 43 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 43.039, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Fed mantém taxa de juro nos EUA

“O [Comitê Federal de Mercado Aberto] procura alcançar o máximo de emprego e inflação à taxa de 2% a longo prazo”, afirmou o Fomc em um comunicado. “Em apoio a estes objetivos, o Comitê decidiu manter o intervalo alvo para a taxa dos fundos federais entre 5,25% e 5,5%.”

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, disse durante uma coletiva de imprensa que a recuperação econômica dos EUA "progrediu mais rapidamente do que o geralmente esperado, e as previsões dos participantes do Fomc para o crescimento econômico este ano foram revistas em alta desde o nosso Resumo das Projeções Económicas de Setembro".

“Mesmo assim”, acrescentou Powell, “a atividade econômica global permanece bem abaixo de seu nível antes da pandemia, e o caminho a seguir permanece altamente incerto”.

Impacto em outras criptos

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, também subiu 4,2% nesta “superquarta” e é cotado a US$ 2.263 no momento.

Outras criptomoedas como Solana, Cardano, Avalanche e Polkadot lideram as altas entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, subindo, respectivamente, 6,96%, 15,36%, 11,39% e 6,87%.

