Ecossistema da Cardano cresce em 2023 e atinge valor recorde de R$ 2,2 bilhões

O ecossistema de iniciativas ligadas ao blockchain Cardano voltou a crescer nas últimas semanas, ajudando a rede a atingir um novo recorde de valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês) por investidores. Nesta semana, o TVL do blockchain atingiu o maior valor da história: US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões, na cotação atual).

O número superou a marca história atingida pela rede em abril deste ano, quando o TVL chegou a US$ 330 milhões. Dados de plataformas de análise de blockchains apontam que a maior parte do crescimento recente do ecossistema ocorreu na semana passada.

A nova expansão e atração de capital está ligada principalmente ao protocolo de empréstimos com criptoativos Indigo e à corretora de criptomoedas Minswap. Os dois tiveram crescimentos de TVL acima dos 50%, ganhando mais de US$ 100 milhões em capital cada um.

Ao mesmo tempo, o Djed - uma stablecoin pareada ao dólar lançada na Cardano em 2023 - também teve um crescimento de oferta de 45% na última semana, um movimento que tem sido favorecido pela oferta de pagamento de juros para investidores.

Outros protocolos menores hospedados no blockchain, como o LendFi e a Spectrum Finance, tiveram crescimentos de TVL ainda maiores, de mais de 90%, nos últimos dias, indicando um apetite por risco maior por parte dos investidores e usuários do mundo cripto.

Sabia que você pode investir em Cardano e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Crescimento de blockchains

A expansão no TVL da Cardano também tem favorecido a sua criptomoeda nativa, a ada. O ativo acumula uma valorização de pouco mais de 40% nos últimos sete dias, segundo dados do CoinGecko. Com isso, ela apresenta a segunda maior valorização entre as 20 maiores criptos do mercado, atrás apenas da Avalanche.

Por outro lado, a expansão do ecossistema da Cardano não é um caso anormal no mercado de criptomoedas atualmente. Outras redes blockchain alternativas à Ethereum, como a própria Avalanche, também tem conseguido atrair mais projetos, capital e usuários, ajudando a valorizar suas criptomoedas.

Por trás desses movimentos está um otimismo maior por parte dos investidores, apoiado na forte valorização do bitcoin desde o início de novembro. Com um apetite por risco maior, blockchains como a Cardano têm conseguido atrair parte desse capital.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok