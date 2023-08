Grêmio lança 1ª plataforma para investidores trocarem moeda do clube por experiências reais

Lançado pelo Grêmio em julho com uma pré-venda, o $IMORTAL é uma moeda digital própria do clube de futebol que oferece uma série de recompensas para os seus compradores. E, a partir da próxima terça-feira, 22, quem adquiriu o ativo contará com uma plataforma inédita para realizar o resgate dessas vantagens, com foco em experiências no mundo real.

A plataforma contará com uma área de perfil para o comprador após o cadastro, que incluirá as principais informações sobre resgates e leilões de compra nos quais o investidor estiver participando. Ela também contará com uma sessão específica para a realização de ações de engajamento de parceiros do clube de futebol.

Pela plataforma, os compradores do $IMORTAL poderão resgatar sete tipos de recompensas diferentes:

Camisas autografadas por ídolos do Grêmio;

Caixas misteriosas com "surpresas exclusivas", que vão desde brindes colecionáveis até itens raros ligados ao clube;

Mensagens personalizadas e exclusivas dos ídolos do Grêmio;

Opção de participar de desafios junto com os jogadores do clube, testando habilidades e conhecimentos;

Acesso a eventos exclusivos e encontros com a equipe do clube de futebol;

Viagens com a delegação do Grêmio em jogos de futebol fora de casa;

Experiências interativas online e físicas.

Vantagens do $IMORTAL

O $IMORTAL foi desenvolvido pelo pelo próprio clube em parceria com a Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento, e a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Em entrevista à EXAME, Henrique Gutterres, diretor executivo de marketing do Grêmio, explica que o objetivo do clube com a moeda digital própria é ser "uma grande plataforma de relacionamento entre sócios, torcedores e empresas". O Fan Pass contribui para esse processo, com "experiências oferecidas que serão constantemente atualizadas de acordo com a vontade dos torcedores. O Fan Pass é a ferramenta que permitirá uma aproximação entre clube e torcedor jamais vista".

Para Gutterres, "as vantagens de associar esses benefícios a um token é trazer toda a tecnologia e segurança do blockchain a serviço da comunidade gremista. Nós vemos a tecnologia como um meio, não como um fim". Gustavo Matos, especialista em criptoativos e blockchain da Mynt, destaca que o uso da tecnologia permite criar uma "plataforma inovadora e escalável com experiência simplificada para os usuários".

Além disso, a ideia é que o $IMORTAL vá além de um ativo voltado apenas para torcedores do clube. Funcionalidades mais completas, como leilão, comercialização de colecionáveis entre usuários e a integração com parceiros já estão no roteiro de planejamento. Junto com as recompensas, o token dá a possibilidade de valorização do token através da oferta e demanda, como já aconteceu com tokens de outros times

No início de julho foi realizada a primeira pré-venda do $IMORTAL, por R$ 2 a unidade. Com o tempo, o preço de venda do token vai aumentar até chegar a R$ 5. Quem comprou na pré-venda e quiser vender depois, poderá realizar a comercialização a partir do final de setembro no mercado secundário.

