Investimento no futebol: moeda do Grêmio não é só para o torcedor gremista

O Grêmio lançou recentemente o $IMORTAL, sua própria moeda digital. Definido como um “fan pass” que promete ser a “evolução dos fan tokens”, a moeda será a “oficial” do clube e oferece diversas vantagens, segundo seus idealizadores.

O projeto foi desenvolvido pelo próprio clube em parceria com a Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento, e a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Atualmente, o valor de mercado do setor de fan tokens ultrapassa US$ 1,2 bilhão. Quando chegaram ao mercado, este tipo de ativo digital chamou a atenção como uma possibilidade de investimento que poderia valorizar de acordo com a oferta e a demanda. A expectativa era de que o desempenho do time e novas contratações, por exemplo, poderiam incentivar o otimismo ou pessimismo de investidores.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Nesse sentido, o Grêmio, que possui três títulos da Copa Libertadores da América e tem uma base de mais de 8 milhões de torcedores, reconhecida como uma das torcidas mais apaixonadas do país, pode chamar a atenção não apenas dos torcedores gremistas, mas de investidores que torcem para outros clubes. Isso porque apesar de torcerem para outros times, eles podem enxergar no Grêmio uma possibilidade de vitória e outros acontecimentos positivos que elevariam a demanda pelo $IMORTAL.

Moeda oficial do Grêmio

No entanto, este não é o objetivo principal do projeto, segundo seus idealizadores. Como uma “evolução do fan token”, o $IMORTAL do Grêmio se posiciona como a “moeda oficial” do clube e poderá, inclusive, ser utilizado para compras no estádio e estabelecimentos parceiros. O clube, que diferentemente de outros projetos de fan tokens, se envolveu diretamente no desenvolvimento do $IMORTAL, também pretende envolver o token em seus processos.

Funcionalidades mais completas, como leilão, comercialização de colecionáveis entre usuários e a integração com parceiros já estão no roteiro de planejamento, junto com a Win The Game e a Mynt.

Para além da possibilidade de valorização do token através da oferta e demanda, como já aconteceu com tokens de outros times, o $IMORTAL poderá ser utilizado para desbloquear experiências exclusivas em um ecossistema onde o token é a moeda oficial do Grêmio:

• camiseta autografada por um jogador e/ou pelo time;

• mensagem personalizada de seu ídolo;

• assistir a um jogo no camarote da Arena do Grêmio com seu ídolo;

• ter uma disputa de pênaltis com um jogador atual ou histórico do clube;

• viagem para ver uma partida fora de casa junto com a delegação gremista;

• Caixa Misteriosa

No início de julho foi disponibilizada a pré-venda do $IMORTAL, por R$ 2 a unidade. Com o tempo, o preço de venda do token irá aumentando até chegar a R$ 5. Quem comprou na pré-venda e quiser vender depois, poderá a partir do final de setembro no mercado secundário.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok