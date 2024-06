Gestora entra com pedido para lançar 1º ETF de Solana na América do Norte

A gestora de ativos digitais 3iQ apresentou um pedido de listagem de um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de Solana na Bolsa de Valores de Toronto, a principal do Canadá. A possível aprovação do produto de investimento na criptomoeda sol seria a primeira do tipo na América do Norte.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a empresa explicou que enviou um "pedido preliminar para o The Solana Fund (QSOL) no Canadá em relação a uma oferta pública inicial". O pedido foi enviado às autoridades reguladoras de valores mobiliários de todas as províncias e territórios canadenses, com exceção do Quebec, que conta com outro regime regulatório.

Segundo o pedido, o ETF QSOL ofereceria “exposição à moeda digital sol” e aos “movimentos diários de preço do sol em dólares americanos”. Os detentores de participações no fundo também poderiam acumular juros de rendimento passivo a partir da prática de staking de sol, com um rendimento estimado em torno de 6% a 8%.

A gestora definiu as empresas Coinbase e Tetra Trust como as custodiantes do ETF de Solana, sendo responsáveis por armazenar as unidades de sol que seriam compradas pelo fundo a partir dos investimentos recebidos. A 3iQ já conta com dois ETFs de criptomoedas no Canadá, um de bitcoin e outro de ether.

Dados do Yahoo Finance apontam que os dois fundos possuem, respectivamente, cera de US$ 233 milhões e US$ 38,7 milhões em ativos. Os reguladores de valores mobiliários canadenses aprovaram os primeiros ETFs de bitcoin do mundo, em fevereiro de 2021. Já os ETFs de ether foram aprovados e lançados dois meses depois.

Comece seu portfólio de criptomoedas! A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

“O Canadá teve ETFs de bitcoin e ether à vista antes dos Estados Unidos aprovarem até ETFs de futuros para qualquer um desses ativos”, observou James Seyffart, analista de ETFs da Bloomberg. Produtos de investimento em Solana negociados em bolsas somam mais de US$ 1 bilhão em fundos ao redor do mundo, segundo o analista.

A possível aprovação de ETFs de Solana nos Estados Unidos entrou no radar de investidores após a aprovação dos ETFs de ether em maio deste ano. A rede já foi elogiada por gestoras relevantes no mercado, como a Franklin Templeton, mas até agora nenhuma entrou com um pedido junto à SEC.