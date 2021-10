Gestora brasileira paga em cripto para quem assistir propaganda da empresa

A gestora de ativos digitais brasileira Hashdex, responsável por três dos cinco ETFs de criptoativos listados na B3, anunciou uma parceria com o navegador Brave, concorrente de Chrome e Firefox, para remunerar com criptomoedas usuários que assistirem ao vídeo promocional recém-lançado pela empresa.

O Brave é um navegador baseado na tecnologia blockchain, que tem a autonomia dos usuários sobre seus dados e a privacidades dos mesmos como suas principais bandeiras. E uma das principais iniciatiativas do produto é justamente pagar aos usuários que optarem por visualizar anúncios e materiais publicitários.

A remuneração é feita através de uma criptomoeda própria do navegador, chamada basic attention token, ou BAT. Atualmente cotada a US$ 0,70, a BAT é a 99ª maior criptomoeda do mundo, com valor mercado superior a US$ 1 bilhão. Em abril, quando atingiu seu valor mais alto de todos os tempos, chegou a ser negociada a US$ 1,65.

"O Brave é um dos browsers [navegadores] mais baixados no mundo e o Brasil é um dos seus maiores mercados. O navegador é um dos melhores casos de uso da tecnologia blockchain para benefício de pessoas comuns. Diferente de outros browsers que vendem a atenção do usuário e suas informações para anunciantes, ele dá poder ao usuário para decidir que tipo de anúncio quer ver e o remunera por isso”, explicou Roberta Antunes, Chief of Growth da Hashdex. “Estamos contentes por fechar essa parceria e fomentar o universo cripto de uma maneira diferente”, diz.

Com a parceria, a Hashdex começa a exibir para os usuários do navegador o seu vídeo promocional recém-lançado que tem o jornalista Pedro Bial como garoto-propaganda. Segundo a empresa, a parceria com o Brave permitirá à Hashdex, como anunciante, a possibilidade de medir com mais eficiência o retorno sobre o valor gasto com anúncios, além de permitir campanhas direcionadas ao público-alvo para maximizar o engajamento.

Segundo o Brave, o navegador conta atualmente com mais de 30 milhões de usuários, que têm “controle total” sobre o compartilhamento de seus dados e sobre sua exposição à publicidade.

