Fundador do Twitch cria plataforma de NFTs de jogos play-to-earn na Solana

Os jogos da Web 3.0 receberam outro impulso nesta segunda-feira, 13, com o anúncio da Fractal, um marketplace para NFTs relacionados a jogos liderado pelo cofundador do Twitch, Justin Kan.

A plataforma servirá como um mercado primário para os jogadores comprarem tokens não-fungíveis (NFTs) diretamente de empresas de jogos para usar dentro do jogo, bem como um mercado secundário para negociação peer-to-peer.

“As pessoas sempre puderam ganhar dinheiro de verdade jogando videogame”, disse Kan em uma entrevista. “O que estamos vendo nos jogos da Web 3.0 parece um desenvolvimento natural em direção ao sentimento de propriedade que os jogadores sempre desejaram.”

A empresa já tem uma série de parcerias com jogos a serem anunciadas na próxima semana, de acordo com um comunicado de imprensa. Kan se tornou um investidor ativo em jogos da Web 3.0 nos últimos meses, liderando uma rodada de investimento de 8 milhões de dólares para “Syn City”, o jogo de máfia baseado na Solana, em novembro.

Embora o crescente setor de jogos da Web 3.0 ainda não tenha conquistado muitos jogadores de fora do mundo cripto – o que pode ocorrer após o anúncio da Ubisoft de suas primeiras integrações com NFTs - os investidores continuam a apoiar o espaço com confiança e muito dinheiro.

A Lightspeed e a FTX levantaram um fundo de 100 milhões de dólares em novembro dedicado ao crescimento do ecossistema de jogos da Solana, junto com um fundo de 200 milhões de dólares angariados pela Hashed em dezembro, que irá em partes para os jogos baseados no blockchain Terra.

A Fractal diz que está começando com NFTs na Solana porque os baixos custos do blockchain e a alta velocidade de transação são atraentes para empresas de jogos que procuram vender um alto volume de ativos, de acordo com uma publicação. A empresa planeja integrar outros blockchains no futuro, segundo um representante.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

