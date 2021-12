Por que o bitcoin está caindo, se é uma ‘proteção contra a inflação’?

por David Z. Morris*

Esta manhã, o Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou números atualizados de seu Índice de Preços ao Consumidor (IPC), mostrando que a inflação do país atingiu uma taxa anualizada de 6,8%. Isso representa a maior taxa ano a ano desde 1982, o que definitivamente não é bom. Entre outras implicações, o número é outro prego no caixão do pacote de gastos sociais "Build Back Better" do presidente dos EUA, Joe Biden.

E os mercados de ativos? Wall Street já havia fixado a inflação em 6,7%, então o Dow Jones Industrial Average esteve bastante estável até o momento. O ouro teve uma alta modesta, mas perceptível, enquanto os futuros de ouro tiveram uma aceleração agitada, mas decente, nos últimos seis meses, com a evolução dos temores por conta da inflação.

O bitcoin, por sua vez, segue em queda, com perdas de mais de 25% nos últimos 30 dias. Isso contradiz um dos seus argumentos de venda mais amplamente citados - que é uma "proteção contra a inflação", um lugar para colocar seu dinheiro quando as moedas fiduciárias estão perdendo valor no mundo real.

Então, o que está acontecendo? Por que o bitcoin não está se recuperando enquanto a inflação da maior economia do mundo atinge o maior número em 40 anos?

Este é o segredo que o seu influencer preferido do YouTube provavelmente nunca revelará: a ideia de que o bitcoin é uma proteção contra a inflação é puramente especulativa. É atraente e pode se tornar verdade no futuro, e pode ser uma razão racional para especular sobre bitcoin agora. Mas não é um mecanismo que realmente funciona nos dias atuais.

Certamente parece muito plausível em termos estruturais que isso aconteça se a adoção do bitcoin continuar em seu caminho atual. Se um número suficiente de empresas, economias e indivíduos transferirem grande parte de sua riqueza para o bitcoin, seu preço se tornará mais estável, tornando sua política de emissão firme e rígida muito mais atraente e reduzindo o risco de voltar-se contra si mesma quando a inflação estiver “pegando fogo”.

É assim que algumas pessoas usam o ouro, e é por isso que o bitcoin às vezes é chamado de "ouro digital". O investidor e colunista da CoinDesk, Nic Carter, apontou recentemente que, se o bitcoin conseguisse uma adoção semelhante ao ouro, isso significaria crescer 10 vezes de onde estamos agora. Esse me parece um cenário futuro bastante provável.

Mas não é onde estamos agora. Atualmente, os preços do bitcoin são instáveis ​​por uma série de razões que não têm ligação direta com a inflação e, se a movimentação recentes de preço servir como uma indicação, essas forças permanecem consideravelmente mais poderosas do que a narrativa do “ouro digital”.

Em primeiro lugar, o bitcoin está em uma bull run há quase dois anos. A simples matemática da reversão à média e/ou da gravidade emocional da realização de lucros tornou o recuo inevitável. Isso é especialmente verdadeiro porque o bitcoin ainda é claramente um ativo especulativo – seu valor de mercado atualmente em quase 1 trilhão de dólares (uau) não se baseia na adoção atual, mas em cenários de crescimento futuro. Qualquer ativo especulativo é particularmente vulnerável à incerteza: as ações da Tesla, que agora são em grande parte uma aposta na invenção da inteligência artificial de Elon Musk, estão fora de circulação quase tanto quanto o bitcoin nos últimos 30 dias.

Isso aponta para a ansiedade sobre a força da economia real, a maior parte concentrada fora dos EUA. A China, em particular, está começando a mostrar sinais de uma desaceleração iminente, que teria sérios impactos em todo o mundo. Mas o débito e outras formas de alavancagem (mesmo excluindo a alavancagem embutida nos preços das ações) estão em níveis recorde literalmente em todos os lugares.

Portanto, as coisas estão instáveis ​​e podem seguir em várias direções diferentes sem muito aviso prévio. Um grande choque negativo tiraria muito fôlego dos ativos voltados para o futuro, e alguns investidores estão recusando o risco para ficar no lado seguro.

Em relação à tese do bitcoin ser um ativo de proteção contra a inflação, o cenário demonstra a verdade mais inconveniente da economia e das finanças: que é muito difícil provar definitivamente por que quase tudo acontece. Quase nunca há uma chance de um "experimento controlado", uma situação em que apenas uma variável muda de cada vez, permitindo que seu impacto específico seja totalmente observado. A maneira mais clara de realmente afirmar o papel do bitcoin como uma proteção contra a inflação seria se quase nada além da inflação estivesse acontecendo, e essa não é uma situação que veremos no mundo real.

Em vez disso, em qualquer questão econômica ou financeira, quase sempre há um grande número de peças se movendo - incluindo elementos dos quais até mesmo os profissionais podem desconhecer completamente. Prever o futuro depende de escolher as partes certas para se concentrar. Para o bitcoin, pelo menos por agora, a inflação não parece ser a história que os mercados estão ouvindo.

* David Z. Morris escreve para a CoinDesk.

Este é um conteúdo da CoinDesk.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

