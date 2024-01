Comunidades e gamificação 'vão bombar' no Brasil em 2024, de acordo com executivo da Polygon

O mercado cripto enfrenta uma grande recuperação nos preços das principais criptomoedas enquanto especialistas apostam no futuro do setor para 2024. Para a gerente de desenvolvimento de negócios da Polygon, Rian Rabinowitz, o próximo ano será marcado pela evolução de duas áreas em especial na web3: comunidades e gamificação.

Durante uma entrevista para o Programa Brasil Metaverso (SBT) Rabinowitz esteve ao lado do Business Development do MetaTrace, Vladimir Arustamov. A executiva da Polygon explica que mais empresas estão procurando desenvolver projetos voltados para a Web3, incluindo grandes nomes como Sephora e Lufthansa.

Rabinowitz aponta que o mercado de gamificação que inclui o desenvolvimento de experiências digitais e imersivas continuará em expansão em 2024. Ela afirma que haverá mais interesse nesta solução digital, destacando outros conceitos que devem se tornar tendência no mercado no próximo ano.

“Eu acho que ao olharmos para o próximo ano, veremos muito mais interesse. Quero dizer, ainda estamos fechando alguns grandes negócios com Lufthansa, Sephora, The Ulta Beauty e ainda muito mais, mas acho que 2024 é realmente será o pontapé inicial para uma série de iniciativas que estão principalmente enraizadas na lealdade, comunidade e gamificação.”, disse.

Ela aponta que mesmo com o mercado cripto em baixa durante 2022, a adoção da tecnologia blockchain continuou em expansão com o processo de transição da web2 para a web3 nos últimos dois anos.

Rabinowitz destacou também que grandes marcas como Starbucks desenvolveram projetos digitais a partir da tecnologia blockchain que representam a migração da empresa para o espaço web3.

“Eu diria que a resposta curta é que as grandes marcas estão muito interessadas. Brincamos internamente que parece que a Web3 finalmente está acordando para grandes marcas da web2. Em 2022, vimos Starbucks, Reddit e Nike e alguns grandes players começando iniciativas estratégicas de blockchain”, aponta

Recuperação do mercado cripto

Além de acreditar em uma consolidação de soluções como a gamificação no próximo ano, a gerente de negócios de desenvolvimento de negócios da Polygon prevê um crescimento do mercado cripto em 2024.

Rian fala que a adoção cripto pode aumentar com o lançamento de ETFs spot de bitcoin nos Estados Unidos. Além disso, a executiva acredita que o momento atual representa o início de uma recuperação para o mercado cripto.

“Acho que a indústria está começando a se recuperar. Acho que 2022 e 2023 foram um pouco difíceis para uma variedade de razões, você sabe, tudo, desde escândalo até pressão regulatória dos EUA. Mas acho que, ao olharmos para 2024, olhamos e vemos as perspectivas de um ETF Bitcoin nos EUA. Então, temos um cenário muito promissor”, afirmou.

Durante a entrevista, Vladimir Arustamov, da MetaTrace, destacou o desenvolvimento do jogo baseado na Polygon que será lançado em breve para smartphones. O MetaTrace contará um sistema AR de geolocalização e NFTs que irão remunerar usuários por dirigirem pela cidade.

O jogo free-to-play usa tecnologia blockchain e disponibiliza caixa com recompensas para os usuários. Essas recompensas são distribuídas através do token TRC.

Rian Rabinowitz, da Polygon, destacou que a gamificação através da tecnologia blockchain permite a integração de inúmeras soluções digitais em uma única plataforma. E projetos como o MetaTrace possibilitam a criação de uma comunidade ao mesmo tempo que explora o conceito de finanças descentralizadas (DeFi).

O conceito de web3 exprime uma revolução do universo digital. Essa transição será marcada pela interatividade, imersão digital e pelo autogerenciamento de informações na web.

“Serão experiências estratégicas que estão enraizados na comunidade, na lealdade e na gamificação. E eu acho que é por isso que é realmente interessante, você sabe, equipes como MetaTrace, são mais uma experiência com foco na web2, uma experiência realmente interessante para a transição web2 e web3.”, finalizou Rabinowitz.

