FTX é avaliada em US$32 bi e se aproxima de valor de mercado da Coinbase

A FTX captou 400 milhões de dólares em uma rodada de investimentos de série C que dá à corretora de criptomoedas um valuation gigantesco de 32 bilhões de dólares. Isso é quase o mesmo que o valor de mercado da alemã Deutsche Böerse e mais do que a bolsa Nasdaq ou o Twitter.

A injeção de capital ajudará a corretora a financiar sua expansão global e obter licenças em diferentes mercados. O CEO Sam Bankman-Fried já afirmou anteriormente que a FTX planejava aquisições e parcerias para entrar em mais países e aumentar sua base de usuários.

“A FTX procurará continuar interagindo com os reguladores para facilitar o acesso aos ativos digitais de maneira segura e compatível”, disse Bankman-Fried em comunicado nesta segunda-feira, 31. “Estamos ansiosos para trabalhar ao lado de nossos investidores para alcançar nossa missão e continuar nosso tremendo crescimento ao longo de 2022 e além”.

O investimento foi recebido ao mesmo tempo e do mesmo grupo de investidores da rodada de 400 milhões de dólares de série A para a FTX US, que deu à afiliada norte-americana um valuation de 8 bilhões de dólares na semana passada. Paradigm, Temasek, Multicoin Capital e SoftBank estavam entre as empresas participantes.

A rodada de investimentos de série C ocoreu pouco mais de três meses depois que a FTX captou 420 milhões de dólares, o que havia dado à corretora um valuation de 25 bilhões de dólares.

Os valores arrecadados, no entanto, ficam aquém do valor de 1,5 bilhão de dólares supostamente visado por Bankman-Fried no ano passado.

Sam Bankman-Fried também participou da terceira edição do evento do Future of Money na última semana, onde correlacionou e comparou os mercados tradicionais ao mercado cripto. A gravação da transmissão ainda pode ser acessada pelo YouTube.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

