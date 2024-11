FBI inspeciona casa de fundador do Polymarket e apreende celular e outros eletrônicos

O FBI dos Estados Unidos entrou na casa do CEO da Polymarket, Shayne Coplan, em 13 de novembro, apreendendo seu celular e eletrônicos.

Coplan foi acordado às 6h (horário do leste dos EUA) em sua casa em Nova York por oficiais da lei dos EUA que exigiram que ele entregasse seu celular e eletrônicos, informou o New York Post, citando uma fonte próxima ao assunto.

Um porta-voz da Polymarket confirmou o incidente ao Cointelegraph, chamando a operação de “óbvia retaliação política” da administração Biden em fim de mandato “por fornecer um mercado que previu corretamente o resultado da eleição presidencial de 2024”.

“Não cobramos taxas, não tomamos posições de negociação e permitimos que observadores de todo o mundo analisem todos os dados de mercado como um bem público”, disse o porta-voz.

“Estamos ansiosos para nos defender e defender nossa comunidade, além de continuar ajudando as pessoas a entenderem eventos importantes no mundo.”

O FBI não prendeu Coplan, segundo o New York Post.

"É desanimador que a administração atual busque um último esforço para ir atrás de empresas que eles consideram associadas a oponentes políticos. Estamos profundamente comprometidos em sermos apartidários, e hoje não é diferente, mas os titulares deveriam fazer uma autorreflexão e reconhecer que adotar uma abordagem mais pró-negócios e pró-startups pode ser o que teria mudado seu destino nesta eleição", publicou Shayne Coplan no X (antigo Twitter).

"A Polymarket forneceu valor a dezenas de milhões de pessoas neste ciclo eleitoral, sem causar danos a ninguém. Estamos profundamente orgulhosos disso. Também tenho orgulho de dizer que o futuro da América, e em particular do empreendedorismo americano, nunca foi tão brilhante. Diante da adversidade, construímos", acrescentou.

"Grande teatro político"

Uma pessoa próxima ao caso descreveu o incidente como “grande teatro político” ao New York Post.

“Eles poderiam ter pedido ao advogado dele qualquer uma dessas coisas. Em vez disso, encenaram uma chamada ‘operação’ para vazar para a mídia e usar para fins políticos óbvios.”

A fonte do New York Post especulou que o “governo provavelmente está tentando construir um caso acusando a Polymarket de manipulação de mercado e de adulterar suas pesquisas a favor de Trump.”

O Cointelegraph entrou em contato com o FBI para comentar. O incidente ocorreu uma semana após o republicano Donald Trump vencer a eleição presidencial dos EUA.

A Polymarket registrou apostas no valor de $3,7 bilhões no mercado “Vencedor da Eleição Presidencial 2024”, o que levou críticos a questionarem a influência da plataforma. Os residentes dos EUA são proibidos de fazer apostas na plataforma.

Ainda assim, os americanos podem contornar essa proibição usando redes virtuais privadas (VPNs). A Polymarket estava supostamente verificando para garantir que as baleias fazendo grandes apostas antes da eleição presidencial dos EUA estivessem baseadas no exterior.

Antes da ascensão da Polymarket em popularidade, a empresa chegou a um acordo de $1,4 milhão com o regulador de commodities dos EUA em janeiro de 2022 por oferecer mais de 900 mercados de opções binárias baseados em eventos sem obter registro.

