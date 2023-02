Ex-executivo critica Mastercard e transforma carta de demissão em NFT

O designer Satvik Sethi encontrou um jeito criativo de compartilhar, e lucrar com, a informação de que ele deixou o cargo de gerente da área de Web3 e tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) da Mastercard. Em um post no Twitter sobre a decisão, ele compartilhou a versão tokenizada da carta da demissão que enviou aos seus superiores informando que optou por deixar seu trabalho.

Ao explicar sua decisão, Sethi comentou que tinha "muito o que agradecer" pelo período na gigante global de pagamentos, mas que também enfrentou problemas, em especial um corte de 40% no seu salário e um aumento de "200%" na sua carga de trabalho.

"Tive que trabalhar em empregos paralelos no ano passado para sobreviver, juntamente com todas as coisas que estava construindo e contribuindo na Web3", observou. O especialista em NFTs disse ainda que foi "vítima de assédio e sofrimento emocional causado por uma série de processos mal administrados, falta de comunicação e ineficiência interna".

"Houve meses em que eu não recebia meu salário até que implorasse aos meus superiores, entre muitas outras questões", explicou. Ele disse ainda que, ao seu demitir, recebeu um salário equivalente a um período menor de trabalho que o prometido, mas que foi pressionado a aceitar para não perder o bônus a que tinha direito.

At Mastercard, I was a victim of harassment & emotional distress caused by a series of mismanaged processes, miscommunication, internal inefficiency. There were months at a time when I wouldn’t receive my salary until I begged across the hierarchy for it, among many other issues.

— Satvik Sethi (@sxtvik) February 2, 2023