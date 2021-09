Ethereum killers: algum blockchain pode superar sua importância?

O crescimento recente de setores como DeFi e NFTs elevaram a rede Ethereum a um novo patamar. Não só nos elogios, mas também nas críticas, em especial às altas taxas e lentidão da rede sobrecarregada. Com isso, novos blockchains, que se propõem a corrigir esses problemas e são vendidos como "matadores do Ethereum", ganharam força - caso de Solana, Cardano e outras. Mas será que alguma delas pode realmente substituir o segundo blockchain mais famoso do mundo?

Nesta edição do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto comentam sobre as Ethereum Killers, protocolos que prometem ser uma alternativa a maior plataforma de smart contracts e esclarecem se isso realmente pode se tornar uma realidade. Ficou curioso? Então solta o play!

