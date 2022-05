Ethereum e SOL despencam e dominância do bitcoin no mercado bate recorde

O mercado de criptomoedas inicia esta quinta-feira, 26, em queda. Apesar de terem rendido muito assunto no Fórum Econômico Mundial durante a semana, moedas como o bitcoin não conseguiram força o suficiente para reverter o movimento de queda que domina o setor há semanas.

Enquanto a capitalização deste mercado mal ultrapassa os US$ 1,2 trilhão, de acordo com dados do CoinMarketCap, especialistas seguem divididos sobre as perspectivas para as principais criptomoedas. De acordo com Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual, o cenário para o bitcoin e o ether é de novas quedas.

O bitcoin é cotado a US$ 28.544 no momento, apresentando queda de 3,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. Desde o início da semana, a principal criptomoeda falhou ao tentar ultrapassar a faixa dos US$ 30 mil, considerada um fator determinante para novas altas, segundo Costa.

No entanto, é importante notar que a dominância do bitcoin atinge seu maior nível desde o início de 2022. Nesta quinta-feira, 26, a maior criptomoeda do mundo domina 46,14% do mercado, sinalizando que os investidores do setor ainda confiam na robustez do projeto, que sorfreu menos com a saída de dinheiro do que as outras criptomoedas. Em primeiro de janeiro, o bitcoin dominava aproximadamente 40% do mercado, de acordo com dados do TradingView.

Apesar disso, o Índice de Medo e Ganância continua apontando níveis elevados de “medo extremo” entre investidores. A segunda maior criptomoeda, o ether, despencou ainda mais durante esta manhã. Cotada em US$ 1.760, a criptomoeda nativa da rede Ethereum perdeu 10,1% de seu preço nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

Solana, outro destaque entre as principais criptos, é negociada por US$ 42,87 no momento, com queda de 10,9%.

Lideram as perdas do dia as criptomoedas GMT, AVAX e ZCash, com queda de 21,14%, 17,29% e 15,32%, respectivamente, segundo o CoinMarketCap.

A GMT é uma das criptomoedas do jogo move-to-earn STEPN, que recompensa seus usuários por corridas ao ar livre. Depois de ter virado uma febre entre investidores e valorizado mais de 11.000%, a GMT sofre com a volatilidade e já está mais de 70% abaixo de sua máxima histórica de preço, de acordo com o CoinMarketCap.

Por outro lado, a AVAX é a criptomoeda nativa do protocolo de contratos inteligentes Avalanche, considerado por muitos um possível concorrente da Ethereum.

Já a ZCash é uma das principais criptomoedas de privacidade, que funciona de forma a não revelar algumas informações sobre suas transações. Famoso por ter revelado o sistema de vigilância global do governo norte-americano, Edward Snowden participou da criação da ZCash.

