ETF de bitcoin da BlackRock registra 1º saldo negativo de investimentos desde maio

O ETF de bitcoin da BlackRock registrou na última quinta-feira, 29, o seu primeiro saldo negativo de investimentos desde maio deste ano. Na prática, o marco significa que o fundo negociado em bolsa teve mais saques do que aportes no período de negociação no mercado dos Estados Unidos.

Dados apontam que o fundo da maior gestora de ativos do mundo registrou um saldo negativo de US$ 13,5 milhões. A perda foi apenas a segunda desde o lançamento do ETF, em janeiro de 2024, após a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

No geral, o grupo de 11 ETFs de bitcoin disponíveis nas bolsas dos Estados Unidos registraram um saldo de perdas de US$ 71,8 milhões, com alguns fundos tendo uma performance melhor que a do fundo da BlackRock e ajudando a amortizar as perdas registradas no produto de investimento.

As perdas na última quinta-feira, porém, resultaram no terceiro dia seguido de saldo negativo para o grupo de ETFs, um cenário que diverge do desempenho positivo desses fundos desde a estreia. Os fundos da Fidelity e da Grayscale chegaram a registrar perdas maiores que o da BlackRock.

Os ETFs de bitcoin chegaram a registrar um quarto dia seguido de saques na sexta-feira, 30, totalizando US$ 175,6 milhões em perdas. Nesse dia, porém, o fundo da BlackRock conseguiu igualar os aportes e os saques, evitando o que seria um inédito segundo dia consecutivo de perdas.

Apesar do resultado negativo, o analista da plataforma de análise de dados Glassnode Brett Singer afirmou na última sexta-feira que os resultados "não devem gerar muita preocupação. Ainda há um crescimento consistente e o total que foi sacado pelos investimentos é pequeno".

Por outro lado, as perdas também refletem um momento difícil para o bitcoin nas últimas semanas. A criptomoeda tem sido prejudicada por uma aversão a riscos entre investidores, que aguardam mais informações sobre possíveis cortes na taxa de juros dos Estados Unidos.