Autor de Cisne Negro diz que bitcoin é proteção ruim contra "colapso do mercado"

Nassim Taleb, autor do livro "Cisne Negro" e conselheiro da Universa Investments, disse recentemente que a queda abrupta do mercado de criptomoedas ao longo do mês de agosto mostra que o bitcoin é uma "proteção ruim" contra um colapso sistêmico do mercado financeiro.

“O bitcoin está provando mais uma vez que não é uma proteção contra a derretimento dos seus ativos”, de acordo com Taleb, cujo livro explora a ciência da aleatoriedade e de eventos extremos.

Em 5 de agosto, todo o mercado de criptoativos viu uma queda de US$ 510 bilhões na capitalização total de mercado em meio a uma baixa generalizada no mercado. Após a venda, mais de 60% das 50 principais criptomoedas perderam todos os ganhos obtidos em 2024, de acordo com a CryptoQuant.

A queda em questão foi desencadeada pelo aumento da taxa de juros do Banco do Japão em 31 de julho e por um subsequente aumento no preço do iene nos mercados de câmbio. Isso elevou os custos para tomadores de empréstimos estrangeiros com dívidas denominadas em ienes, US$ 2 trilhões das quais estavam pendentes pouco antes da queda, de acordo com um relatório do ING Bank.

A queda afetou especialmente o mercado de criptoativos, que coletivamente tomou emprestado quase US$ 40 bilhões para financiar negociações alavancadas arriscadas, de acordo com a CoinGlass.

Outras classes de ativos também sofreram perdas. O S&P 500, um índice das grandes ações nos Estados Unidos, caiu mais de 5%, e o Nikkei do Japão despencou cerca de 12%. No entanto, de acordo com a CoinMarketCap, a queda do bitcoin foi pior, caindo cerca de 18% no dia.

O bitcoin teve um desempenho pior do que outros ativos porque é “um ativo especulativo que parece se comportar como imóveis de alto preço em Manhattan”, existindo principalmente para “acompanhar o mercado de ações”, afirmou Taleb.

Ele disse que o ouro é uma reserva de valor superior porque com “uma corrente de ouro, se você a colocar no chão por 10 mil anos, ela ainda será ouro". Para defensores do bitcoin, porém, a criptomoeda seria uma alternativa mais moderna e digital à tradicional reserva de valor.