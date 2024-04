Estudante que ficou milionário com NFTs de selfies lança criptomoeda meme e capta US$ 1,4 milhão

O estudante universitário indonésio que ganhou US$ 1 milhão vendendo tokens não fungíveis (NFTs) de suas selfies em 2022 agora fez sucesso com criptomoedas meme em 2024, arrecadando US$ 1,8 milhão em uma pré-venda.

Em janeiro de 2022, Sultan Gustaf Al Ghozali criou NFTs com fotos de si mesmo que tirou todos os dias por cinco anos. A coleção, chamada “Ghozali Everyday”, ganhou apoio de membros da comunidade cripto, rendendo a Ghozali, que ainda era estudante, mais de US$ 1 milhão.

Quando Ghozali se formou na faculdade em 2023, ele postou no X (antigo Twitter) que finalmente pararia de tirar selfies. Ele disse que teve sorte de ganhar dinheiro com a “ideia mais estúpida” que teve.

Just took the last selfie when I graduated from college and finally i can stop this doing this shit almost every day

6 years taking selfies every day is the stupidest idea I ever came up with, but luckily I can make money from it pic.twitter.com/qftRH6WRua

— Ghozali (@Ghozali_Ghozalu) August 24, 2023