ETFs de bitcoin triplicam volume negociado em março, com R$ 500 bilhões

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin tiveram uma performance melhor que o esperado em março e negociaram mais de US$ 111 bilhões (R$ 555 bilhões, na cotação atual). Os dados, divulgados pela Bloomberg na terça-feira, 2, apontam que o valor é o triplo do registrado em janeiro e fevereiro.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, comparou os dados dos fundos da criptomoeda com os valores registrados em 2023 do fundo da Grayscale, que investia em bitcoin mas não era um ETF, obtendo a autorização da SEC para ser convertido em janeiro.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Os dados apontam que, em 2023, o fundo da Grayscale sozinho tinha dificuldade para ter um volume negociado acima dos US$ 5 bilhões. Já em janeiro, primeiro mês de negociação dos ETFs, o volume total negociado nessa categoria superou a casa dos US$ 30 bilhões.

Em fevereiro, os ETFs de bitcoin somaram US$ 40 bilhões em volume negociado. Entretanto, esse valor não representa o total investido nos fundos, mas sim uma soma entre valores investidores e retirados no mês. O ETF da Grayscale, por exemplo, tem tido mais saídas do que entradas desde a sua conversão.

As saídas ocorrem porque, antes de se tornar o ETF, o fundo da Grayscale tinha uma defasagem em relação ao preço efetivo do bitcoin. Com a conversão, a defasagem desapareceu, incentivando os investidores a venderem suas participações para realizarem lucros.

O desempenho negativo do fundo da Grayscale fez com que ele perdesse sua dominância no segmento. Em seu lugar, houve a ascensão do ETF da BlackRock, maior gestora do mundo. O fundo já superou a fatia de mercado do ETF da Grayscale, segundo Eric Balchunas.

"Embora todos os ETFs de bitcoin tenham vencido em termos de terem um sucesso de lucratividade, o fundo da BlackRock venceu a corrida de volume e é oficialmente o $GLD do bitcoin", comentou o analista da Bloomberg, fazendo referência ao ETF de ouro líder do segmento.

De acordo com os dados da Bloomberg, o mercado de ETFs dos Estados Unidos obteve um total de US$ 196 bilhões em investimentos no primeiro trimestre, com o segundo melhor início de ano em toda a história do segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok