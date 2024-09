“Foco no longo prazo vai possibilitar diversas oportunidades”, diz especialista de cripto do BTG

Nesta terça-feira, 24, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados no “verde”. Movimentando cerca de US$ 69 bilhões nas últimas 24 horas, o setor de moedas virtuais segue colhendo os frutos de uma política monetária mais branda nos Estados Unidos, iniciada na última semana com um raro corte de 0,50% na taxa de juros do país.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.756, com alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de quase 8,2%.

Apesar do bitcoin ser a maior criptomoeda, outros ativos apresentam alta superior na última semana. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.642, acumulando alta de 14,6% nos últimos sete dias.

Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, se destacam por seus movimentos de alta nas últimas 24 horas SOL, ADA, DOT e NEAR, que disparam 3,5%, 5,9%, 5,2% e 5%, respectivamente.

Após o corte na taxa de juros dos EUA, o cenário para as criptomoedas é positivo, de acordo com especialistas. Para Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, investidores que fizerem aportes recorrentes com foco no longo prazo terão “diversas oportunidades” e “muita felicidade”.

“Cripto é um setor que está sendo bem demandado, principalmente neste cenário de corte na taxa de juros dos EUA. Eu acredito que esse seja um movimento que vai continuar, então para quem tem essa preocupação, recomendo o foco no longo prazo que o mercado ainda vai possibilitar diversas oportunidades e muito provavelmente trazer muita felicidade para os investidores que fazem aportes recorrentes e estão se posicionando para essa nova alta do mercado como um todo”, disse Lucas Josa no Morning Call Crypto, programa disponibilizado pela Mynt, plataforma cripto do BTG, no YouTube:

As criptomoedas além do bitcoin, a primeira a ser lançada, são chamadas de “altcoins” por diversos especialistas e investidores. O nome vem do inglês para “moedas alternativas”, ou seja, criptomoedas alternativas ao bitcoin. De acordo com Josa, este setor pode ser beneficiado por movimentos de alta em breve.

“No cenário em que teremos uma liquidez melhor no mercado principalmente com os cortes na taxa de juros, acredito que tenhamos espaço para diversificação. Boa parte desse capital que hoje chega no mercado cripto através dos ETFs e principalmente do ETF de bitcoin, vai começar a chegar através de outras formas mais diretas e na minha visão isso beneficia demais as altcoins”, disse ele no Morning Call Crypto.

