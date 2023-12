Gestora do HASH11 acredita que ETFs de bitcoin serão lançados nos EUA até o 2º trim. de 2024

A brasileira Hashdex, uma das 13 gestoras de ativos que postulam o lançamento de um fundo negociado em bolsa de bitcoin à vista, espera que o primeiro produto desta natureza seja lançado nos Estados Unidos até o segundo trimestre de 2024. Em seguida, ETFs de ether à vista deverão ser aprovados e disponibilizados no mercado.

"O momento exato de [lançamento de] um ETF de bitcoin à vista nos EUA ainda não está claro, mas em 2023 a narrativa em torno desse produto mudou de uma questão de 'se' para uma questão de 'quando'", disse o chefe de produto da Hashdex nos EUA e na Europa, Dramane Meite, em um relatório de perspectivas para 2024, publicado em 4 de dezembro.

"Acreditamos que os investidores dos EUA terão acesso a um ETF de bitcoin à vista até o segundo trimestre do ano novo e que um ETF de ether à vista provavelmente virá em seguida."

A Hashdex é uma das 13 gestoras de ativos com um pedido de ETF de bitcoin à vista pendente perante a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Ela também apresentou ao órgão regulador uma proposta de ETF híbrido de ether com contratos futuros e ether à vista.

Embora os analistas de ETFs da Bloomberg, James Seyffart e Eric Balchunas, tenham estabelecido 90% de probabilidade de que os ETFs de bitcoin à vista sejam aprovados nos dias que antecedem 10 de janeiro de 2024, Seyffart observou anteriormente que isso se refere apenas às aplicações 19b-4 e que o Formulário S-1 também deve ser aprovado em um processo em separado para o lançamento de um ETF.

Seyffart observou em novembro que "pode haver semanas ou até meses entre a aprovação e o lançamento."

What Scott said: There are TWO paths that need to be completed for an ETF launch. Even if 19b-4 is approved, S-1s still need sign off from division of Corp Fin. No sign that's done yet. Possible and even likely that there could be weeks or even months between approval & launch https://t.co/LZSdutmlT8 pic.twitter.com/7OLj5HjSDy

— James Seyffart (@JSeyff) November 8, 2023