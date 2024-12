B3 lança primeira negociação de um ativo tokenizado na bolsa brasileira

A B3, empresa responsável pela bolsa de Brasil, anunciou nesta terça, 3, o lançamento da primeira negociação de um token de um ativo do mundo real (RWA, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores. O token é uma parceria entre a empresa e a Uinvex, plataforma de investimentos regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na operação, a Uinvex realizou a captação primária para investimentos na Saveon Energia, empresa especializada em energia solar, e contratou a plataforma desenvolvida pela B3 para permitir a tokenização e a negociação subsequente dos contratos de investimento com liquidação via Pix, rastreabilidade e controle de titularidade.

André Sobreira, co-fundador da Uinvex, afirmou que, no setor imobiliário, a última oferta da empresa deu retorno de 22% ao ano, com o capital devolvido aos investidores. No setor de energia solar, essa captação atual tem retorno estimado de 25% ao ano. O executivo afirmou ainda que todas as captações da empresa foram concluídas entre duas e seis semanas.

“Este é um marco para o mercado de capitais, uma abordagem inovadora que possibilitará maior eficiência na emissão de ativos originados via crowdfunding e mais flexibilidade para os investidores que participam deste mercado", afirma Flávia Mouta, diretora de Emissores da B3.

A executiva avalia ainda que "com essa nova tecnologia e infraestrutura, a B3 reforça o seu compromisso com o crescimento de startups e pequenas e médias empresas, que desempenham papel fundamental no desenvolvimento da economia”.

Ivano Westin, cofundador da Uinvex, destacou que a empresa é o "elo" entre investidores em busca de investimentos com retornos potenciais expressivos e empresas de qualidade Brasil afora que começam a ter acesso à Faria Lima.

"Viabilizar as transações subsequentes através da tokenização é uma iniciativa extraordinária da B3 e da CVM, contribuindo para a liquidez dos investidores e que transforma o acesso ao mercado de capitais no Brasil”, afirmou.

B3 avança em tokenização

A Resolução CVM 88, atualizada em 2022, permite que as plataformas de crowdfunding atuem como intermediadoras da compra e venda de títulos das empresas que realizarem ofertas em sua plataforma, denominadas de transações subsequentes.

A B3 é responsável por oferecer toda a infraestrutura para tokenização e negociação de ativos no mercado subsequente, enquanto as operações continuam a ser gerenciadas pela Uinvex, assim como todo o relacionamento com empresas e investidores.

Em abril deste ano, a B3 realizou o lançamento oficial de sua plataforma de tokenização. Desenvolvida em parceria com a B3 Digitas, especializada em produtos para ativos digitais, a solução é customizável e poderá atender qualquer plataforma de financiamento coletivo.

A solução desenvolvida pela B3 possibilita a tokenização dos Contratos de Investimento Coletivo (CICs) e dos ativos emitidos nas plataformas de crowdfunding durante as captações primárias.

“Estamos trazendo para o mercado uma solução white label [adaptável às necessidades de cada cliente] ágil e segura, que possibilita ao setor de crowdfunding oferecer um ambiente para que os investidores possam transacionar sua participação em startups e pequenas e médias empresas. O uso de plataformas de financiamento coletivo muitas vezes é o primeiro passo das empresas no mercado de capitais”, disse durante o lançamento Jochen Mielke de Lima, CEO da B3 Digitas.