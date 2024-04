Empresa lança título de dívida tokenizado de R$ 30 milhões em El Salvador

A empresa Bitfinex lançou nesta quinta-feira, 11, um título de dívida tokenizado em El Salvador no valor de US$ 6,25 milhões (mais de R$ 31 milhões, na cotação atual) para investidores. O objetivo é reunir fundos para construir um complexo hoteleiro dentro do aeroporto internacional do país.

A Bitfinex se tornou em janeiro a primeira empresa a obter uma licença para operar em El Salvador como uma criadora de ativos tokenizados. A operação lançada nesta semana é a primeira do tipo no país desde a aprovação da Lei de Ativos Digitais e Valores Mobiliários, que regulou a prática de tokenização e o mercado cripto como um todo.

De acordo com a empresa, a operação envolve a expectativa de uma "alta demanda por produtos de investimento desse tipo" após o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin nos Estados Unidos, que têm atraído bilhões em investimentos desde janeiro.

A expectativa da Bitfinex é expandir suas operações e realizar outras emissões de ativos tokenizados ainda na primeira metade deste ano. No momento, a empresa está reunindo propostas enviadas por clientes para possíveis tokenização, uma operação que envolve a inserção de um ativo em uma rede blockchain.

Paolo Ardoino, CTO da Bitfinex Securities, disse ao site The Block que a emissão "representa um importante passo o desenvolvimento do nascente mercado de capitais [em El Salvador], bem como na introdução de uma nova e importante classe de ativos no mercado".

"Pela primeira vez, os investidores que normalmente não têm a oportunidade de investir nestes ativos terão essa oportunidade, enquanto os emissores em mercados com menos acesso ao capital podem recorrer a uma nova classe de ativos para obter financiamento", destacou.

Além de atuar em El Salvador, a Bitfinex também é dona da Tether, empresa responsável pela criação e emissão do USDT, uma stablecoin pareada ao dólar que domina o segmento.

O projeto da Bitfinex representa mais uma iniciativa em El Salvador ligada a criptoativos. O país tem focado na área desde 2021, quando adotou o bitcoin como moeda de curso legal. Desde então, a nação e seu presidente, Nayib Bukele, têm investido em novos projetos para fomentar o setor.

