Elo anuncia programa de startups focado em tecnologia blockchain, criptomoedas, DeFi e metaverso

A Elo, uma das principais empresas de pagamentos brasileira, anunciou o lançamento do Elo Conecta nesta terça-feira, 2. O programa de inovação aberta tem o objetivo de apoiar o ecossistema de inovação do país atraindo startups que desenvolvem tecnologia 100% brasileira. As soluções propostas pelo Elo Conecta serão sobre criptoativos, metaverso, finanças descentralizadas e outros campos das tecnologias emergentes e meios de pagamento.

“Nós entendemos que fomentar o ecossistema brasileiro de empreendedorismo é parte fundamental para evoluir e criar uma série de novos produtos que facilitarão a vida dos nossos clientes. Para a Elo, o processo de Inovação Aberta é uma oportunidade valorizar as ideias nascidas no Brasil, mais flexíveis e mais próximas à realidade cultural de nossa população”, afirmou Duda Davidovic, superintendente de inovação na Elo.

Nesta edição do Elo Conecta, a premissa dos desafios é gerar soluções que envolvem criptoativos, metaverso, tecnologia blockchain, DeFi, análise de dados e cibersegurança. A intenção é “melhorar a eficiência e a segurança das transações financeiras de milhões de brasileiros e construir novos fluxos de pagamentos em diferentes setores da economia”, afirmou a empresa.

De acordo com o comunicado, o Elo Conecta vai estabelecer um novo programa de relacionamento com startups em estágio inicial, oferecendo vantagens para que esses empreendedores possam dar o próximo passo para crescer seus negócios. A empresa divulgou que os benefícios serão a conexão com potenciais clientes, parceiros e conexões de mercado, mentorias específicas para maturidade do projeto e apresentações com feedbacks de especialistas do setor e da Elo.

Para participar, basta se inscrever pelo site do programa. Depois disso, a empresa selecionará entre os inscritos, os negócios que mais combinarem com os temas que a Elo busca explorar e eles precisarão realizar uma apresentação para continuar no processo seletivo.

As startups selecionadas terão a possibilidade de desenvolver negócios e se tornarem parceiros da Elo. O programa também vai oferecer um selo de reconhecimento para apoiar os participantes em sua trajetória no mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok