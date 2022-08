Investidores cripto gastaram US$ 2,7 bilhões em NFTs no primeiro semestre de 2022, afirma relatório

De acordo com uma nova pesquisa de mercado publicada pela empresa de dados blockchain Nansen, os usuários de criptomoedas gastaram 963.227 ether, no valor de US$ 2,7 bilhões, cunhando tokens não fungíveis (NFTs) na blockchain Ethereum no primeiro semestre de 2022. Uma vasta maioria das cunhagens aconteceu no OpenSea.io.

A cunhagem ocorreu em 1,088 milhão de endereços de carteiras únicos na Ethereum durante esse período, disse Nansen. Em comparação, cerca de US$ 107 milhões em NFTs foram cunhados na BNB Chain e US$ 77 milhões na Avalanche. Um total de 263.800 endereços de carteiras exclusivos foram envolvidos na cunhagem de NFT nas duas blockchains.

"Os participantes do mercado gastaram 963.227 ETH (aproximadamente US$ 2,7 bilhões) na compra de NFTs no primeiro semestre de 2022. Então, o que os projetos de NFT fizeram com o dinheiro que levantaram?", publicou A Nansen no Twitter.

Sessenta e nove coleções de NFT foram lançadas apenas em 22 de maio, resultando em um volume diário de cunhagem superior a 120.000 ETH. O número total de coleções NFT cunhadas e vendidas na Ethereum durante o primeiro semestre do ano foi de 28.986. Mais de dois terços dos projetos NFT arrecadaram menos de 5 ETH, embora 140 coleções tenham arrecadado bem mais de 1.000 ETH.

Cumulativamente, as cinco principais coleções de NFT na Ethereum representaram 8,4% da cunhagem geral. Estes incluem Pixelmon-Generation 1, Moonbirds, VeeFriends Series 2, Genesis Box e World of Women Galaxy.

Cerca de metade do valor arrecadado ficou com projetos de NFT, enquanto a outra metade circulou para carteiras não-entidades. No entanto, a Nansen só conseguiu rastrear transferências diretas dos endereços dos projetos NFT para os endereços de transações imediatas.

As transações subsequentes para outras contrapartes não foram capturadas, limitando assim possíveis conclusões sobre como os fundos foram usados ​​após os drops de NFT.

Além da pesquisa, a Nansen também é conhecida por agregados de índices, como o NFT-500, que rastreiam o desempenho das 500 principais coleções de NFT na Ethereum para os padrões de token ERC-721 e ERC-1155. A empresa garantiu US$ 12 milhões em investimentos da Andreessen Horowitz no ano passado.

