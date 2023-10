Doações em criptomoedas arrecadadas pelo Hamas 'continuam sendo insignificantes', diz estudo

A empresa forense de análise de dados de redes blockchain Elliptic disse que não há "nenhuma evidência" de que o Hamas esteja recebendo um volume significativo de doações em criptomoedas para financiar seus ataques contra Israel.

"Não há evidências que sustentem a afirmação de que o Hamas tenha recebido volumes significativos de doações em criptomoedas", disse a Elliptic em um comunicado divulgado em 25 de outubro. Os valores arrecadados "continaum sendo insignificantes", acrescentou a empresa.

A declaração da Elliptic foi tomada como uma contestação a reportagens recentes do "The Wall Street Journal" (WSJ) e à carta escrita por congressistas dos Estados Unidos. A empresa disse que tanto o veículo de mídia quanto os políticos que assinaram a carta interpretaram os dados incorretamente para argumentar que as criptomoedas são amplamente usadas para financiar as atividades "terroristas" do Hamas.

Doações em criptomoedas para o Hamas

Como exemplo, a Elliptic destacou uma campanha "proeminente" de arrecadação de fundos em criptomoedas do Hamas, operada pela Gaza Now, uma agência de notícias pró-Hamas. Foram arrecadados apenas US$ 21 mil desde o ataque inicial do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Dos US$ 21 mil arrecadados, US$ 9 mil foram congelados pela emissora de stablecoins Tether, enquanto outros US$ 2 mil foram congelados depois de terem sido enviados para um exchange de criptomoedas – presumivelmente para sacar os fundos em dinheiro, observou a Elliptic.

"in April 2023, Hamas suspended all public-facing crypto fundraising activity, ..."

1) doubtful you can say this with certainty

2) you likely are hedging your opinion by saying "public facing" activity. — Chris Doerfler (@cmdoerfler) October 25, 2023

"Esclarecendo o histórico de crowdfunding de criptomoedas do Hamas", publicou a Elliptic no X (antigo Twitter).

A Elliptic disse que entrou em contato com o WSJ para retificar uma declaração que inicialmente afirmava que mais de US$ 130 milhões em criptomoedas foram arrecadados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina entre agosto de 2021 e junho de 2023. O WSJ posteriormente revisou a declaração para dizer que "até US$ 93 milhões" haviam sido arrecadados em uma atualização publicada em 10 de outubro.

O artigo do WSJ foi citado na carta escrita por Elizabeth Warren e assinada por mais de 100 congressistas dos EUA. O documento encaminhado para a Casa Branca e para o Departamento do Tesouro dos EUA em 17 de outubro vincula as criptomoedas ao financiamento do terrorismo.

Warren e os demais congressistas signatários da carta argumentaram que as criptomoedas representam uma "ameaça à segurança nacional" dos EUA e de seus aliados, e que o Congresso e o governo Biden devem tomar "medidas enérgicas" para tratar minuciosamente dos riscos de uso de criptomoedas na facilitação de atividades ilícitas antes que elas possam ser usadas para financiar outra "tragédia."

No entanto, a Elliptic reiterou que seus dados foram mal interpretados:

"Nas últimas duas semanas, políticos e jornalistas retrataram a arrecadação pública de fundos em criptomoedas como uma fonte significativa de recursos para o Hamas e outros grupos terroristas, mas os dados simplesmente não sustentam tal afirmação."

🚨🚨🚨 ~20% of US Congress signed a letter based on incorrect facts. Elliptic just corrected the facts. Will @WSJ & the ~20% of Congress correct their statements now?@nic__carter, thank you for demanding truth here, and holding power accountable for misstatements of fact 🙏 https://t.co/TazXQnjjgW — Caitlin Long 🔑⚡️🟠 (@CaitlinLong_) October 25, 2023

"Cerca de 20% do Congresso dos EUA assinou uma carta baseada em fatos incorretos. A Elliptic acabou de retificar os fatos. O Wall Street Journal e os aproximadamente 20% do Congresso corrigirão suas declarações agora?", publicou Caitlin Long no X (antigo Twitter).

Em 18 de outubro, a empresa forense de análise de dados de blockchain Chainalysis também publicou uma postagem abordando os supostos equívocos que circularam recentemente na grande mídia. Uma carteira específica destacada pela mídia teria recebido US$ 82 milhões em 7 meses e meio, mas a Chainalysis explicou que, desse valor, apenas US$ 450.000 foram transferidos para uma carteira reconhecidamente vinculada a grupos terroristas.

Enquanto isso, a Elliptic também observou que, em abril de 2023, o Hamas suspendeu a arrecadação de fundos em bitcoin, citando uma "preocupação com a segurança dos doadores e para poupá-los de qualquer dano."

Em 2021, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel também começou a emitir ordens de apreensão de carteiras de criptomoedas vinculadas ao Hamas e trabalhou em associação com as exchanges para congelar as contas usadas pelo grupo.

Esses eventos sugerem que as criptomoedas não são o meio ideal para facilitar a arrecadação de fundos para o terrorismo, argumentou a Elliptic:

"Isso ilustra a ineficácia das criptomoedas como uma ferramenta de arrecadação de fundos para o terrorismo. A transparência do blockchain permite que fundos ilícitos sejam rastreados e, em alguns casos, vinculados a identidades do mundo real."

