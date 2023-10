FinCEN emite alerta sobre transações com criptomoedas conectadas ao Hamas

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou FinCEN, emitiu um alerta para instituições financeiras como parte dos esforços para identificar “atividades suspeitas” relacionadas ao financiamento de grupos terroristas.

Num aviso de 20 de outubro, o FinCEN disse que o grupo militante Hamas – por trás do ataque de 7 de outubro a Israel – empregou “campanhas de angariação de fundos envolvendo moeda virtual e instituições de caridade fictícias que arrecadaram moeda fiduciária e virtual” para financiar suas atividades.

O departamento governamental alertou os provedores de serviços de negócios virtuais e outras instituições para “identificar e relatar transações suspeitas” potencialmente ligadas ao Hamas.

Especificamente, o FinCEN alertou as instituições financeiras para serem cautelosas com clientes que realizaram transações com empresas em uma jurisdição associada ao Hamas, entidades que já estão na lista de Cidadãos Especialmente Designados do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e aqueles que solicitam doações em criptomoedas nas redes sociais.

O anúncio ocorreu menos de 24 horas depois que o departamento governamental propôs designar uma mistura de criptografia como uma área de “preocupação primária com lavagem de dinheiro” relacionada ao terrorismo.

"Hoje, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou uma regra proposta para aumentar a transparência em relação à mixagem de moedas virtuais conversíveis para combater o seu uso por atores maliciosos incluindo o Hamas, o Jihad Islâmico Palestico e o DPRK", publicou o FinCEN no X ( antigo Twitter).

O alerta do FinCEN acalmou-se às preocupações sobre a criptografia expressa pelos legisladores dos EUA após o ataque do Hamas a Israel. Em 17 de outubro, mais de 100 membros do Congresso pediram ao governo do presidente dos EUA, Joe Biden, que “agisse rápida e categoricamente para reduzir significativamente a atividade ilícita com criptoativos”.

As Autoridades do Tesouro dos EUA também adicionaram um operador de criptomoedas baseado em Gaza, supostamente ligado ao Hamas, à sua lista de entidades sancionadas.

Em março de 2022, o FinCEN emitiu um aviso semelhante às instituições financeiras sobre as tentativas de entidades russas de evitar avaliações usando criptoativos. O aviso veio dias depois de os militares russos invadirem a Ucrânia em fevereiro de 2022.

