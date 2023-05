Diretor de empresa cripto usa dinheiro de clientes, perde US$75 milhões e deixa centenas no prejuízo

No último final de semana, investidores de uma empresa cripto na Croácia receberam um e-mail desesperador: o conteúdo, assinado pelo diretor da BitLucky, dizia que uma série de “trades ruins” levaram a empresa à uma crise e a perda de US$ 75 milhões em ativos dos clientes.

“Queridos clientes, infelizmente, graças a uma série de trades e decisões ruins, levei a empresa a uma situação de crise. Teremos mais informações nos próximos dias. Estamos à disposição por telefone”, disse Luka Burazer, diretor da BitLucky, no e-mail enviado aos clientes.

Segundo a imprensa croata e o Portal do Bitcoin, a BitLucky tinha cerca de 700 clientes e oferecia retorno garantido muito acima do que normalmente é ofertado por instituições sérias de investimento.

Empreendimento arriscado

Embora casos como este envolvendo a má gestão de ativos de clientes possam afetar até mesmo grandes empresas como a FTX no último ano, é preciso estar atento ao investir em plataformas que prometem retorno garantido com criptomoedas, pois isso não é possível em renda variável.

A BitLucky oferecia promessas de retorno de 5 a 25% ao mês, enquanto o mercado de criptomoedas ainda oferece alto risco e volatilidade. Em seu site, a empresa se dizia “um intermediário que fornece serviços de consultoria e educação com uma entrada segura e protegida” no mercado cripto.

Segundo informações de portais locais, a Associação Blockchain da Croácia disse que a Bitlucky não era sócia e seu diretor não participava das reuniões e discussões relacionadas com a indústria cripto no país.

