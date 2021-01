Jovem perde senha e fica sem acesso a carteira com US$ 220 milhões em bitcoin

O programador Stefan Thomas só tem mais duas tentativas para acertar a senha e acessar sua carteira onde guarda 7.002 bitcoins, avaliados atualmente em mais de 220 milhões de dólares. Se falhar, perderá os fundos para sempre. A história foi divulgada pelo jornal “The New York Times” nesta terça-feira (12).

Stefan Thomas é mais uma “vítima” dos sistemas de encriptação das plataformas de custódia de criptoativos. Como a maioria desses ativos são descentralizados, isto é, não têm uma entidade, empresa ou pessoa controladora, e por isso a chave de acesso não fica armazenada em nenhum outro lugar senão na própria carteira. Assim, não existe possibilidade de recuperá-la ou pedir ajuda a um serviço de suporte.

Em 2011, Thomas produziu uma animação chamada “O que é Bitcoin” e, como pagamento, recebeu 7.002 unidades do ativo digital. O alemão, que vive em São Francisco (EUA), anotou a chave de acesso em um papel e logo o perdeu. Desde então, viu os altos e baixos do criptoativo — a alta recorde em 2017, queda para 20% do valor em 2018, a nova alta de 2020… tudo isso sem poder mexer nos seus bitcoins. Neste período, ele já fez oito tentativas de acesso, deixando apenas duas restantes e os atuais mais de 220 milhões de dólares inacessíveis.

“Eu simplesmente ficava deitado na cama e pensava a respeito”, disse Thomas. “Então, eu ia para o computador com alguma estratégia nova, que não funcionava, e eu me desesperava de novo.”

Thomas guardou os seus bitcoins em uma hardware wallet, uma carteira física específica para armazenar criptoativos, chamada IronKey — as outras marcas conhecidas desse tipo de equipamento são trezor e Ledger. A carteira dá aos seus usuários 10 tentativas para acertar a senha. Caso extrapole o limite, o sistema de encriptação bloqueia o acesso automaticamente, para sempre.

A descentralização do bitcoin, que dificulta a vida de Stefan Thomas nessa situação opde ser, sob outro ponto de vista, algo positivo: não existem intermediários entre o proprietário e o seu dinheiro. Isso garante autonomia, privacidade e segurança, já que não está sujeito, por exemplo, à quebra de um banco ou ao confisco por parte de algum governo. Ao deixar os bitcoins na carteira, você se torna o seu próprio banco. É como se você guardasse o seu dinheiro em um cofre pessoal.

Thomas, por sua vez, discorda que isso seja um benefício: “Toda essa ideia de ‘ser seu próprio banco’ — deixe eu colocar da seguinte forma: você faz seus próprios sapatos? A razão de termos bancos é que não queremos lidar com todas as coisas que os bancos fazem.”

Casos de investidores que perdem acesso aos seus criptoativos são bastante comuns. Estimativas apontam que 3,7 milhões dos 18,5 milhões de bitcoins em circulação estão nessa situação. Outro caso citado pelo “NYT” é o de Gabriel Abed, de Barbados, que perdeu 800 bitcoins quando um amigo formatou seu laptop onde estavam as chaves de acesso para sua carteira, em 2011.

Abed, por sua vez, segue entusiasmado com a ideia do bitcoin e dos criptoativos. Segundo ele, antes do bitcoin não havia opções economicamente acessíveis em seu país para serviços financeiros como cartão de crédito e contas bancárias. Segundo ele, até conta no Paypal era algo difícil para os barbadianos. Foi o bitcoin que lhe garantiu acesso ao mundo das finanças. “O risco de ser meu próprio banco vem com a recompensa de acessar meu dinheiro livremente e ser um cidadão do mundo — e isso vale a pena”, disse.

Apesar do prejuízo milionário, Gabriel Abed ainda tinha muitos outros bitcoins, em outras carteiras, que não foram perdidos. Com a negociação de parte deles, comprou um terreno de 40 hectares de frente para o mar, avaliado em 25 milhões de dólares.

Thomas também não tem muito do que reclamar: além de ter guardado outros bitcoins, em outras carteiras — das quais ele não perdeu a chave de acesso — que, segundo o próprio, “o deixaram com mais dinheiro do que ele poderia gastar”, ele foi trabalhar, em 2012, na Ripple, então uma startup cripto dando seus primeiros passos. Recebeu enormes quantias do token nativo do projeto, que se tornou o quarto maior criptoativo do mundo, com valor de mercado superior a 30 bilhões de dólares no final de 2020.

No curso “Decifrando as Criptomoedas” da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. O especialista usa como exemplo o jogo Monopoly para mostrar quem são as empresas que estão atentas a essa tecnologia, além de ensinar como comprar criptoativos. Confira.