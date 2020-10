O que são stablecoins e quais existem?

As criptomoedas ao longo dos anos ganharam uma grande importância na economia digital, tanto para desenvolvedores e especialistas em tecnologia, quanto para investidores ou entusiastas do mercado financeiro.

Para os primeiros, as moedas digitais representam uma disrupção e descentralização do modelo econômico atual. Existe todo um idealismo de dar poder ao usuário comum para decidir qual moeda usar, além de oferecer mais agilidade, praticidade e transparência nas transações.

Para os investidores, as criptomoedas representam uma oportunidade bastante inovadora de conseguir grandes retornos sobre seus investimentos. Já vimos casos de investidores que colocaram alguns milhares de dólares em moedas digitais e em pouco mais de um ano viram seus investimentos valorizarem para os milhões.

A evolução das tecnologias blockchains e das criptomoedas, bem como o crescimento enorme delas, chamou a atenção dos governos de países em todo o mundo. Eles passaram a enxergar as moedas digitais como o dinheiro do futuro.

Mas um dos princípios básicos das criptomoedas é o de não ter um órgão central controlador – um Banco Central. Então como os governos poderiam participar dessa tecnologia? Foi assim que surgiu o conceito de stablecoins, as moedas digitais lastreadas por moedas reais, e das CBDCs, “Central Bank Digital Currencies“, ou Moedas Digitais emitidas por Bancos Centrais. Hoje falaremos das Stablecoins.

O que são Stablecoins?

Stablecoins representam um novo tipo de criptomoedas que tenta oferecer estabilidade de preços ao apoiada por um ativo de reserva. Em outras palavras, esse ativo digital é lastreado por um ativo real como ouro, ou moedas reais e já consolidadas como o Dólar ou o Euro, por exemplo.

Elas atingem essa estabilidade na variação de preços por meio da colateralização (backing). O que isso significa? Que o total de stablecoins em circulação é o mesmo total de ativos em reserva física.

As stablecoins podem ser formadas por um desses 3 tipos:

Stablecoins centralizadas – Possuem seu valor definido por outros ativos como moeda fiduciária ou metais preciosos. Ex: TrueUSD.

– Possuem seu valor definido por outros ativos como moeda fiduciária ou metais preciosos. Ex: TrueUSD. Stablecoins Cripto-Colaterizadas – Essas stablecoins são apoiadas por ativos digitais em cadeia. Esse tipo de stablecoin é garantido por outros ativos que usam criptografia, como Ether ou algum outro Token. Ex: Havven (HAV).

As stablecoins ganharam força ao tentar oferecer o melhor dos dois mundos: a segurança digital e privacidade dos pagamentos digitais das criptomoedas, bem como a velocidade no processamento das transações, com a menor instabilidade e volatilidade das moedas fiduciárias tradicionais.

O conceito de stablecoin surgiu oficialmente em 2012 com o lançamento da Mastercoin, que queria possibilitar a criação de outras criptomoedas com lastro em ativos estáveis e tradicionais. No entanto, somente em 2015 a comunidade viu o surgimento de uma stablecoin de fato: a Tether ou USDT, que é indexada 1:1 com o dólar norte-americano.

A relação entre criptomoedas e as stablecoins

O Bitcoin surgiu com o propósito de ser usado principalmente como o dinheiro digital. No entanto, a primeira criptomoeda do mundo raramente é usada como um meio de troca no dia a dia. A alta volatilidade (em relação às moedas convencionais, chamadas moedas fiat) e as taxas de transação pagas para os mineradores da rede tornam o uso diário em transações comuns quase impossível. Por isso, ele tem sido mais usado como investimento de longo prazo.

As stablecoins criam conexões entre o mundo real e o blockchain. Assim, o propósito das stablecoins é mitigar e resolver a volatilidade dos preços, que tão amplamente caracterizou as criptomoedas, ao mesmo tempo que tenta manter outras características do Bitcoin, como o fluxo livre de capital e a resistência à censura.

Benefícios das stablecoins

As stablecoins são extremamente eficientes como um mecanismo de pagamento digital. Elas podem ser usadas para liquidar pagamentos e enviar dinheiro em todo o mundo, por exemplo, com muita praticidade.

Podem também ser integradas a aplicativos digitais compatíveis com outros sistemas, devido ao seu design de código aberto, que contrasta diretamente com as operações de sistemas fechados dos bancos tradicionais.

Alguns dos benefícios das stablecoins são:

São apoiadas por ativos do mundo real

Possuem segurança criptográfica

Podem ser usadas para transações globais

Têm taxas de transação muito baixas

Podem ser transferidas muito rapidamente

Oferecem proteção para traders e investidores durante a volatilidade do mercado

Podem ser enviadas e recebidas por qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora

São ideais para pagamentos transfronteiriços de bancos centrais e empresas

Podem ser atreladas a quase qualquer ativo

Stablecoins em 2019/2020

Algumas das principais stablecoins de 2019 e começo de 2020 são:

Tether (USDT) – US$ 1,01 | US$ 4.1 bi em capitalização de mercado

TrueUSD (TUSD) – US$ 169 milhões em capitalização de mercado

Paxos (PAX) – US$ 207 milhões em capitalização de mercado

Gemini Dollar (GUSD) – US$ 5 milhões em capitalização de mercado

DAI (DAI) – US$ 85 milhões em capitalização de mercado

(Dados coletados em novembro de 2019)

Qual a importância delas para a economia tradicional?

O Bitcoin permanece como uma das criptomoedas mais populares do mundo mas, como falamos, sofre com uma volatilidade alta. O preço pode variar mais de 10% em poucas horas. Enquanto o bitcoin não se tornar unidade de conta, este nível de volatilidade de curto prazo diminui as chances de uso da moeda digital no dia a dia.

Isso porque uma moeda – mesmo a digital – precisa agir como um meio de troca monetária e de reserva de valor. Para isso, o valor dela precisa ser relativamente estável ao longo do tempo, sem variações muito bruscas. É exatamente aqui que as stablecoins ganham mais importância, pois fornecem uma solução para atingir esse comportamento ideal.

E para a economia digital e o futuro do dinheiro?

As stablecoins provavelmente serão um elemento crucial para um futuro dinâmico do universo de criptomoedas. Vários modelos de Stablecoins surgiram em 2019 e outros tantos estão sendo projetados para 2020. Além disso, elas podem representar uma maneira objetiva de fazer mais pessoas utilizarem bitcoins e outras altcoins no futuro, como se fosse uma porta de entrada.

Vale a pena investir em Stablecoins?

Para o fundador da MakerDAO, Rune Christensen, as stablecoins representam o primeiro passo antes de vermos qualquer coisa realmente interessante acontecer no universo das criptomoedas, justamente porque não dá para fazer negócios em um ambiente instável.

A lógica para fazer investimentos acaba sendo mais ou menos a mesma: não dá para fazer investimentos – principalmente os de grande porte – em um ambiente muito instável. O risco é muito grande, mesmo com grandes retornos sobre o investimento.

Hoje, as stablecoins são consideradas uma iniciativa realmente experimental no mundo das criptomoedas. A estabilidade é de fato uma grande vantagem desse tipo de moeda digital, mas como qualquer nova tecnologia, sempre existem pontos positivos e negativos, e é preciso avaliá-los como qualquer outro investimento.