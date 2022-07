Dia do Batom: Boticário e Eudora lançam NFTs que eternizam bocas no blockchain com Sabrina Sato

Neste 29 de julho, se comemora o Dia do Batom. Em homenagem a data, as marcas Eudora e Boticário se uniram para desenvolver seus própios NFTs. A partir de hoje, homens e mulheres de todo o Brasil poderão ter sua boca eternizada no blockchain e receber benefícios exclusivos na compra de tokens não fungíveis da marca.

A ação faz parte de uma iniciativa da Boti Labs, laboratório de prototipação do Grupo Boticário que busca desenvolver tecnologias inovadoras para os seus mais diversos públicos e canais, e conta com a participação de Sabrina Sato, Camila Queiroz, Hugo Gloss, Erika Januza e Andressa Suita.

“Inovação faz parte do DNA de todas as marcas do Grupo Boticário. Estamos sempre indo além das prateleiras das lojas, buscando inovações para oferecer experiências diferenciadas para a nossa comunidade, e acreditamos que a tecnologia é o meio. Para nós, é importante estar onde o consumidor está, quebrando barreiras e construindo pontes”, afirmou Renata Gomide, Diretora de Marketing do Grupo Boticário.

Sabrina Sato, que já esteve envolvida com o mundo dos NFTs anteriormente, foi escolhida pela marca para ser a “boca única de Eudora” e estrelar o primeiro token emitido. “Sabrina demonstra confiança em si mesma e no seu potencial e, por isso, representa bem a potência da mensagem que queremos passar para as mulheres nesse Dia do Batom: toda mulher é única e merece brilhar e nada mais do que reforçar essa individualidade em um NFT”, justificou Renata Gomide.

Liberados para comercialização na manhã desta sexta-feira, 29, os NFTs poderão ser comprados até o dia 5 de agosto por meio de um leilão ou a compra online, apesar de alguns tokens já estarem próximos de esgotar no site da iniciativa.

Quem comprar por leilão receberá, além do NFT personalizado da própria boca, um pôster físico do seu NFT e diversos outros benefícios divulgados pela empresa em um comunicado:

• Desenvolver o seu próprio batom na fábrica do Grupo Boticário, localizada em São José dos Pinhais no Paraná, com despesas pagas

• Um kit completo com maquiagens das duas marcas, contendo 30 itens para boca, olhos e rosto, tutoriais exclusivos com os maquiadores parceiros Lavoisier e Sadi

• Desconto de 50% até o mês de setembro no e-commerce das marcas

Já na modalidade de compra direta online, os compradores o NFT, o pôster físico, e os seguintes benefícios:

• Um kit contendo 10 batons das marcas,

• Tutoriais exclusivos de make com os experts Lavoisier e Sadi

• Desconto de 50%, válido até setembro no e-commerce das marcas

As empresas DRUID e OnePercent, especializadas em tecnologia blockchain, foram as escolhidas para viabilizar a iniciativa. Além disso, Elektra, fotógrafa especializada em NFTs, atuou como diretora artística da campanha, e a ilustradora Roberta Gomes foi responsável por reproduzir as bocas dos consumidores em ilustrações que irão se tornar obras de arte digitais.

Ao final da ação, o valor arrecadado com os NFTs será doado para o movimento Viva Água Miringuava, iniciativa idealizada pela Fundação Grupo Boticário e realizada junto com vários parceiros. A iniciativa tem como compromissos a conservação da natureza, a segurança hídrica, a adaptação às mudanças climáticas e o empreendedorismo sustentável.

As empresas também irão promover a neutralização das emissões de carbono dos NFTs em parceria com a Moss, responsável pela emissão do token MCO2. De acordo com o comunicado, a ação está conectada a um compromisso maior que o Grupo Boticário já tem com a neutralização de impactos ambientais.

Segundo Daniel Knopfholz, vice-presidente de Tecnologia e Inovação do Grupo Boticário, a intenção é impactar um número ainda maior de pessoas neste Dia do Batom.

“Por isso, seguiremos investindo em tecnologia para aprimorar não apenas nossos produtos e serviços, mas também para gerar conexões genuínas com diferentes públicos e segmentos. É com a constante aceleração da nossa agenda tech que continuaremos criando soluções, experiências e serviços com foco no cliente, em suas necessidades e hábitos de compra”, afirmou Daniel.

