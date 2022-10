Desenvolvedores da Web3 estão "mais ativos do que nunca" mesmo com inverno cripto, diz relatório

Os desenvolvedores da Web3 não parecem se incomodar com o estado atual do mercado de criptomoedas, no chamado inverno cripto. Uma plataforma de análise de dados de Web3 sugere que os "devs" estão “mais ativos do que nunca” – particularmente na rede Ethereum.

Em um novo relatório sobre o terceiro trimestre de 2022 publicado na quinta-feira, 13, a plataforma de desenvolvimento Web3 Alchemy disse que 2022 pode ser o "ano de maior engajamento até hoje" para desenvolvedores da Web3.

Cerca de 36% de todos os contratos inteligentes implantados e verificados em redes blockchain até hoje foram criados em 2022 – quase 118 mil em comparação com os mais de 323.700 já implantados, de acordo com o relatório.

Isso ocorre apesar do preço do ether ter caído quase 66% desde o início do ano e o valor total bloqueado (TVL) nos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) ter caído cerca de 70% no acumulado de 2022, de acordo com dados do DappRadar.

Os volumes de negociação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) também sofreram uma queda, recuando 98% desde o final de janeiro.

A Alchemy afirma que a implantação de contratos inteligentes aumentou 40% em relação ao primeiro trimestre deste ano, com recordes históricos consecutivos atingidos todos os meses ao longo do terceiro trimestre, chegando a 17.376 apenas em setembro.

Os dados também mostram que as implantações de contratos inteligentes aumentaram 143% em comparação com o terceiro trimestre de 2021, atingindo mais de 48.500 no terceiro trimestre de 2022.

A Alchemy observou que, nas duas semanas seguintes à atualização da Ethereum - quando o blockchain fez a transição de um mecanismo de consenso de prova de trabalho para prova de participação -, a implantação de contratos inteligentes aumentou 14%, sugerindo que alguns desenvolvedores poderiam estar esperando o "The Merge" para encaminharem seus projetos.

A empresa também analisou o uso de duas bibliotecas de scripts Web3, Ethers.js e Web3.js, que permitem aos desenvolvedores ter acesso a códigos de programação para construir produtos Web3.

A equipe descobriu que o número de desenvolvedores que instalaram qualquer uma das bibliotecas aumentou três vezes em relação ao terceiro trimestre de 2021, para mais de 1,5 milhão de downloads em média por semana.

Embora alguns afirmem que mercados de baixa sejam bons momentos para criar produtos na Web3, esse nem sempre foi o caso em ciclos anteriores.

Conforme evidenciado nos dados da Alchemy, o mercado de baixa de 2018 a 2020 registrou um declínio de 45% nas implantações de contratos inteligentes de 2018 a 2019, no meio do ciclo. Neste ano, até agora, essa métrica aumentou 50% em relação a 2021.

