Bilionário aposta em criptomoeda para desbancar Ethereum: SOL dispara 13% em um dia

Em queda desde o fim de 2021, o mercado de criptomoedas acumula perdas de quase 90% em suas principais criptomoedas. Entre elas está a Solana, 9ª maior do mundo de acordo com dados do CoinMarketCap, que despenca 88% no acumulado do ano. No entanto, esta pode ser a estrela do próximo movimento de alta do setor, segundo o bilionário e ex-executivo do Goldman Sachs, Raoul Pal.

Atual CEO da Real Vision desde 2014, Pal acompanha o mercado de criptomoedas de perto e é um grande entusiasta da tecnologia. Além da SOL, moeda nativa da rede Solana, outras criptomoedas como AVAX e MATIC também podem voltar a subir.

Nesta sexta-feira, 14, SOL, AVAX e MATIC se destacaram entre as principais criptos do mercado ao disparar 13%, 11% e 14%, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap. O movimento acompanhou a tendência dos mercados tradicionais, que sinalizaram recuperação após dados revelarem que a inflação nos EUA continua elevada.

Criada para ser uma rede blockchain de contratos inteligentes e lançada em meados de 2020, a Solana promete processar 50 mil transações por segundo. Sua escalabilidade, velocidade e taxas mais baixas atraíram a atenção de especialistas do setor, que rapidamente começaram a especular que a rede poderia desbancar a Ethereum, 2º maior blockchain do mundo atualmente, atrás apenas do bitcoin.

Um deles é Raoul Pal. Em uma entrevista de 9 de setembro ao programa “Ask me Anything”, o investidor bilionário defendeu que a adoção de criptomoedas como a SOL podem colocá-la no protagonismo de um próximo movimento de alta do mercado.

“À medida que a adoção continua, muita adoção se espalha fora da Ethereum para Solana, Avalanche e vários outros protocolos também. Então, acho que veremos Ethereum liderando o ataque e veremos essa cauda de coisas começando a surgir quando iniciarmos um novo mercado em alta e geralmente as coisas funcionam dessa maneira”, disse Pal.

O investidor se demonstrou otimista quanto à SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, e AVAX, da rede Avalanche. Mas revelou que possui uma parcela maior de seu patrimônio investido em SOL.

“Acho que muitas dessas camadas desta vez serão como a Ethereum no último ciclo. Eles acabarão se tornando cadeias dominantes muito grandes. Quais? Eu realmente não sei. Minha aposta é realmente em Solana, mas pode ser qualquer um desses... Solana, tenho mais alocado para isso do que alguns dos outros, mas estou observando-os e esperando para ver”, disse.

No entanto, um fator apontado por especialistas que pode impedir a ascensão da Solana como uma rede mais escalável, rápida e barata que a Ethereum seriam seus constantes problemas técnicos. Apenas em 2022, a rede ficou fora do ar mais de sete vezes, algumas delas, por horas a fio.

“Gosto de Solana. Sim, eu entendo que continua quebrando. Sim, eu também entendo que todo mundo sabe disso, então não há vantagem informacional nisso. Portanto, se ele sobreviver à quebra e for um dos maiores protocolos de criptografia e tiver mais atividade do que qualquer outra cadeia fora do Ethereum, a probabilidade de Solana participar bem no próximo ciclo é muito alta para mim”, justificou Raoul Pal em 7 de outubro, durante outra edição do programa “Ask me Anything”.

