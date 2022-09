Volume de negociação de NFTs cai 98% em relação a janeiro de 2022, apesar de aumento na adoção

De acordo com dados compilados da Dune Analytics, o volume semanal de negociação de tokens não fungíveis, ou NFTs, em todo a indústria caiu para US$ 114,4 milhões.

Isso representa uma queda de 98% em relação aos US$ 6,2 bilhões registrados no final de janeiro deste ano. O volume semanal de negociação de NFTs subiu atingiu uma máxima histórica de US$ 146,3 bilhões no início de abril, antes de cair de um penhasco em maio, já em meio a um forte mercado de baixa das criptomoedas.

Ao mesmo tempo, no entanto, o número de carteiras que possuem pelo menos um NFT disparou para 6,14 milhões, em comparação com as 3,36 milhões existentes no final de janeiro. Os marketplaces de NFTs também sofreram um grande impacto negativo desde o início do ano, quando o LooksRare foi responsável pela maior parte do volume negociado em dólares. Desde então, o OpenSea retomou a liderança.

O preço dos NFTs também caiu acentuadamente como parte da ampla queda do preço do Ether (ETH), a criptomoeda mais usada em transações de colecionáveis digitais. Atualmente, os NFTs têm um preço médio de US$ 285. No início de janeiro, a média ficava em torno de US$ 2.000.

Em entrevista ao Cointelegraph, Tony Ling, fundador do NFTGo, disse que a inovação continuará a impulsionar a adoção do NFT, apesar da desaceleração do mercado. Recentemente, os correios da Áustria testaram selos em NFT, enquanto a Mastercard lançou cartões de débito personalizados com imagens de coleções populares como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks.

A joalheria de luxo Tiffany & Co. também lançou uma coleção de pingentes personalizados para portadores de CryptoPunks. No entanto, mês a mês, o mercado de NFT continua a piorar, já que o volume de negociação semanal médio caiu cerca de 30% em relação aos números registrados em agosto.

