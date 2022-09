The Merge é concluída com sucesso e criador da rede comemora: 'é um grande momento para a Ethereum'

À medida que a contagem regressiva para o The Merge se aproximava do fim, prenunciando a grande atualização da Ethereum, o cofundador da rede, Vitalik Buterin, se juntou à transmissão ao vivo da Ethereum Mainnet Merge Viewing Party organizada pela Ethereum Foundation para compartilhar seus pensamentos sobre a transição.

Quando perguntado se estava empolgado com o The Merge, Buterin respondeu que está “absolutamente empolgado com o fim da era da Prova de Trabalho” na Ethereum.

O cofundador disse que a transição histórica da rede do mecanismo de Prova-de-Trabalho (PoW) para Prova-de-Participação (PoS) estava programado há anos:

“Obviamente tem sido um sonho para o ecossistema Ethereum desde o início. Começamos a pesquisa sobre a Prova-de-Participação com uma postagem no blog sobre Slosher em janeiro de 2014.”

O The Merge pode ser visto como uma reinvenção das leis da física, de acordo com Buterin. O PoW opera com o uso de funcionalidades do mundo real, como eletricidade, hardware e computadores. Já com o PoS, tudo é virtualizado, “basicamente nos permitindo criar um universo simulado que tem suas próprias leis da física."

Buterin disse que entre as maiores motivações para a mudança estão os altos custos e a enorme quantidade de uso de energia elétrica. Segundo a Ethereum Foundation, o The Merge reduz drasticamente o consumo de energia da rede em 99,95%.

Ele também ressaltou que a atualização não será boa apenas para o meio ambiente, que tem sido um tema quente entre os ambientalistas em relação ao espaço cripto, mas também para “externalidades não ambientais”. Como exemplo, citou o aumento de preço de GPUs devido à mineração de Ether (ETH).

Pouco depois da participação de Vitalik na transmissão ao vivo, o The Merge finalmente ocorreu às 03:42:42 da madrugada de quinta-feira, 15, horário de Brasília, no bloco 15537393. A fusão da camada de execução da rede principal da Ethereum com a camada de consenso da Beacon Chain ocorreu quando a "Terminal Total Difficulty" (TTD), que representa a soma da dificuldade de mineração de todos os blocos processados na rede operando sob Prova-de-Trabalho, atingiu 58750000000000000000000. Após a o The Merge, a rede não depende mais do mecanismo de consenso baseado em Prova-de-Trabalho (PoW).

Buterin parabenizou a comunidade e inaugurou a próxima era da Ethereum via Twitter:

And we finalized! Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

"E nós finalizamos!

Feliz fusão a todos. Este é um grande momento para o ecossistema Ethereum. Todos que ajudaram a fazer a fusão acontecer devem se sentir muito orgulhosos hoje", escreveu Buterin no Twitter.

As otimizações introduzidas pela atualização permitem que desenvolvedores e usuários dimensionem a rede de maneiras impossíveis ou insustentáveis no passado. Este é um passo importante para impulsionar a adoção em massa de tecnologias descentralizadas e integrar o próximo bilhão de pessoas no ecossistema.

