Descentralização de DeFi é uma ilusão, diz relatório do BIS

As finanças descentralizadas (DeFi) têm um problema de centralização e os políticos deveriam usá-lo para regular o setor, disse o Banco de Compensações Internacionais (BIS) em sua última análise trimestral, publicada nesta segunda-feira, 6.

A organização, conhecida como o "banco central dos bancos centrais", examinou a evolução dos intermediários financeiros não-bancários globais e ofereceu perspectivas no âmbito político. A análise dedicou o primeiro de seus cinco artigos especiais à discussão sobre DeFi e suas implicações para a estabilidade financeira.

As finanças descentralizadas buscam melhorar a eficiência das transações financeiras substituindo intermediários tradicionais, como bancos e corretoras, por contratos automatizados baseados em blockchain, os chamados contratos inteligentes (ou "smart contracts"). Em 3 de dezembro, DeFi era um mercado de 162 bilhões de dólares, um aumento de 26% em relação a abril.

Embora haja muito debate sobre como um sistema sem intermediários pode ser regulado, de acordo com o relatório do BIS, os decisores políticos têm uma entrada. A tecnologia DeFi tem uma “necessidade inevitável” de governança centralizada, afirma o relatório.

“O ponto levantado no artigo é que há um limite para o quão longe você pode executar um sistema financeiro inteiro puramente baseado nessas transações automatizadas”, disse Hyon Song Shin, consultor econômico e head de research do BIS durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira .

Haverão ocasiões em que os projetos DeFi precisarão de reorganização ou julgamento, disse Shina. “Eu acho que é uma questão em aberto até onde este projeto pode ser levado sem esse tipo de orientação centralizada. Acho que é algo que claramente precisamos observar com muito cuidado”.

De acordo com o relatório, a tendência dos mecanismos de consenso do blockchain de concentrar o poder também torna mais fácil para um pequeno número de partes interessadas tomar grandes decisões. “As estruturas de governança inerentes do DeFi são os pontos de entrada naturais para as políticas públicas”, diz o relatório.

Apesar de seu rápido crescimento, a tecnologia DeFi é "independente" e seu potencial para mudar o sistema financeiro permanece baixo, de acordo com a análise. Se, no entanto, DeFi se espalhar, suas vulnerabilidades “graves” podem minar a estabilidade financeira.

De acordo com o artigo de 16 páginas, essas vulnerabilidades podem surgir de programas de empréstimo sem intermediários ou de problemas de liquidez em stablecoins - que são as criptomoedas vinculadas a ativos que normalmente facilitam as transações em aplicativos de DeFi. Outras vulnerabilidades incluem a interconexão entre os aplicativos DeFi e a falta de bancos para absorver potenciais choques, afirma o relatório.

Ilusão sobre descentralização

“A natureza descentralizada de DeFi levanta a questão de como implementar qualquer política”, afirma o relatório. “Argumentamos que a descentralização total em DeFi é uma ilusão.”

Um elemento que pode quebrar essa ilusão são os tokens de governança de DeFi, que são criptomoedas que representam o poder de voto em sistemas descentralizados, de acordo com o relatório. Os detentores de tokens de governança podem influenciar um projeto DeFi votando em propostas ou mudanças no sistema de governança. Esses órgãos de governo são chamados de organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e cada um pode supervisionar vários projetos DeFi.

“Este elemento de centralização pode servir como base para o reconhecimento das plataformas DeFi como entidades legais semelhantes às corporações”, disse o relatório, que deu um exemplo de como as DAOs podem se registrar como sociedades de responsabilidade limitada no estado de Wyoming, nos Estados Unidos.

“Esses grupos e os protocolos de governança nos quais suas interações se baseiam são os pontos de entrada naturais para a formulação de novas políticas”, disse o relatório.

Durante o briefing desta segunda-feira, 6, Shin explicou que existem três áreas que os reguladores podem abordar por meio dessas entidades organizacionais centralizadas. Isso inclui proteção ao consumidor, proteção contra lavagem de dinheiro e atividades criminosas e estabilidade financeira - até que ponto o ecossistema DeFi se sobreporá ao sistema financeiro convencional.

“Depois, há a questão de como pensamos sobre essas novas instituições, esses novos arranjos como parte da infraestrutura do mercado financeiro”, disse Shin.

O relatório acrescentou que esses pontos de entrada devem permitir que as autoridades públicas contenham os riscos associados a DeFi antes que a indústria se torne muito grande e vire uma ameaça à estabilidade financeira.

Vulnerabilidades

O poder de tomada de decisão nos blockchains de DeFi corre o risco de ficar concentrado em um pequeno grupo de grandes investidores, afirma o relatório, uma possibilidade que a comunidade DeFi está cada vez mais discutindo maneiras de superar.

“A concentração pode facilitar conspirações e limitar a viabilidade do blockchain. Isso aumenta o risco de que um pequeno número de grandes validadores possa ter poder suficiente para alterar o blockchain em busca de ganho financeiro ”, afirma o relatório.

Grandes validadores também podem congestionar o blockchain com negociações artificiais entre suas próprias carteiras ou arriscar negociações com informações privilegiadas, de acordo com o relatório.

O relatório aponta que os empréstimos por meio das plataformas DeFi costumam ser sobregarantidos, o que significa que um empréstimo potencial é menor do que o valor dos ativos usados ​​como garantia para ele.

“Mas os fundos emprestados em uma instância podem ser reutilizados para servir como garantia em outras transações, permitindo que os investidores construam uma exposição cada vez maior para um determinado montante de garantia”, afirma o relatório.

Isso cria um ciclo em que a alavancagem permite que mais ativos sejam comprados para o capital inicial, disse o relatório. Quando a dívida finalmente precisa ser reduzida, os investidores são forçados a se desfazer desses ativos, pressionando os preços para baixo.

O relatório também alertou sobre vulnerabilidades de stablecoins, as moedas que facilitam as transações em plataformas DeFi. Stablecoins como tether (USDT) são classificadas como “divergência de liquidez de risco” porque são lastreados em papel comercial, que são “valores mobiliários de curto prazo com mercados secundários sem liquidez”.

O BIS alerta que stablecoins como DAI, que são lastreadas por criptoativos, estão “expostas ao risco de mercado, porque o valor desses ativos pode cair rapidamente abaixo do valor de face de stablecoins”. O mundo cripto não tem um recurso alternativo como os bancos que podem fornecer liquidez em momentos de estresse, afirma o relatório.

A distância entre DeFi e o sistema financeiro tradicional tende a diminuir à medida que os participantes dos mercados tradicionais procuram se expandir para os criptoativos. Isso aumenta o risco de transbordamentos, de acordo com o relatório.

“Isso poderia fortalecer os vínculos entre os sistemas cripto e tradicionais”, afirma o relatório. A aprovação dos EUA de fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados a futuros de bitcoin este ano é um exemplo disso.

Dado o rápido crescimento desse setor não regulamentado, o relatório sinaliza para que os decisores políticos comecem a se movimentar. “As salvaguardas regulatórias também ajudariam a garantir que o potencial inovador de DeFi traga benefícios gerais para o mercado financeiro”, afirma o relatório.