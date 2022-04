Depois do OpenSea, NFTs da Solana chegam ao protocolo Rarible

Depois de integrar o maior marketplace de NFTs da atualidade, os tokens não fungíveis da Solana continuam a sua expansão para uma nova plataforma, a Rarible. Além de um marketplace, trata-se de um protocolo inteiramente focado na tecnologia. A Rarible também anunciou um marketplace personalizado para a coleção mais famosa da Solana, a Degenerate Ape Academy, nesta quinta-feira, 14.

Os NFTs devem ser disponibilizados na Rarible dentro das “próximas semanas”, segundo um comunicado. Como a Rarible é um protocolo e não apenas um marketplace, os desenvolvedores podem utilizá-la para criar plataformas personalizadas. Ela também possui o seu próprio token, o RARI. Ele serve como um token de governança no ecossistema da Rarible, permitindo que seus donos opinem nas decisões da rede.

A Solana se junta a uma lista crescente de blockchains suportados, incluindo Ethereum, Flow, Tezos e Polygon. Enquanto especialistas vislumbram um futuro multichain para os NFTs, a Rarible é um dos maiores contribuintes para que este futuro aconteça. No universo dos criptoativos, a expressão multichain é utilizada para classificar protocolos que englobam diversos blockchains dentro de sua conectividade.

Através de um marketplace personalizado, a Rarible vai apoiar os NFTs da Degenerate Ape Academy e seus relacionados, como Degenerate Trash Pandas e Degenerate Ape Kindergarten. Uma porcentagem das vendas na plataforma será direcionada automaticamente para a Degen DAO, a organização autônoma descentralizada da Degenerate Ape Academy.

O suporte da Rarible aos NFTs da Solana já havia sido anunciado pelo CEO e cofundador da Rarible anteriormente. Alexei Falin havia dito ao Decrypt no final de novembro que a integração estava em seus planos para 2022. Segundo dados do Magic Eden, desde a integração em 6 de abril, o OpenSea movimentou 17.355 unidades de SOL, o equivalente à apenas cerca de US$ 1,7 milhão.

