Deloitte e NYDIG estabelecem aliança para ajudar empresas a adotar o bitcoin

A gigante de serviços profissionais Deloitte está levando cada vez mais a sério o bitcoin em meio à atual desaceleração do mercado, estabelecendo uma grande iniciativa para promover a adoção do bitcoin.

A Deloitte fez parceria com a empresa de serviços financeiros focada em bitcoin, New York Digital Investment Group (NYDIG), para ajudar empresas de todos os tamanhos a implementar ativos digitais.

De acordo com um anúncio conjunto na última segunda-feira, 21, NYDIG e Deloitte estão lançando uma aliança estratégica para criar uma abordagem centralizada para clientes que buscam conselhos para adotar produtos e serviços Bitcoin.

As empresas trabalharão juntas para permitir serviços baseados em blockchain e ativos digitais em várias áreas envolvendo produtos relacionados ao bitcoin, incluindo bancos, programas de fidelidade e recompensas, benefícios para funcionários e outros.

De acordo com o anúncio, instituições financeiras e bancos globais enfrentam uma demanda crescente para fornecer exposição confiável ao bitcoin. A aliança entre a Deloitte e o NYDIG visa ajudar a acelerar a adoção e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade, disse Richard Rosenthal, líder da prática regulatória bancária de ativos digitais da Deloitte, acrescentando:

“O futuro dos serviços financeiros se concentrará no uso de ativos digitais e estamos focados em aconselhar nossos clientes sobre maneiras de se envolver de maneira regulamentada e compatível.”

Rosenthal disse ao Cointelegraph que a parceria se tornou ativa em 21 de junho. O lançamento ocorre em meio a uma grande queda nos preços das criptomoedas, com o Bitcoin perdendo cerca de 50% de seu valor desde o início de 2022. continuar a construir sua própria infraestrutura e produtos de ativos digitais", observou o executivo.

A notícia vem meses depois que o NYDIG lançou um programa de benefícios que permite que os funcionários convertam uma parte de seus contracheques em bitcoin em fevereiro de 2022. A empresa levantou anteriormente US$ 1 bilhão em investimentos de capital no final de 2021, elevando a avaliação do NYDIG para cerca de US$ 7 bilhões.

Uma das empresas de contabilidade “Big Four”, a Deloitte vem crescendo mais interessada em criptomoedas como bitcoin nos últimos anos, explorando ativamente o papel do bitcoin e outros ativos digitais na economia global.

Em junho, a Deloitte publicou uma pesquisa que descobriu que 75% dos varejistas nos Estados Unidos planejavam aceitar pagamentos de criptomoedas ou stablecoins nos próximos dois anos. A Deloitte publicou outro estudo em março destacando o potencial do bitcoin como base para criar um ecossistema mais barato e mais rápido para moedas fiduciárias eletrônicas ou moedas digitais de banco central.

