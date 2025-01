DeepSeek "matou" agentes de IA? Saiba se criptos como VIRTUAL ainda podem voltar a subir

O lançamento da inteligência artificial (IA) chinesa DeepSeek balançou os mercados de tecnologia no início da semana. As criptomoedas de agentes de IA acompanharam a queda das ações de tecnologia como a NVDA, quarta maior empresa do mundo, com capitalização de mais de US$ 2,9 trilhões.

VIRTUAL, criptomoeda do projeto Virtuals Protocol, é uma das principais entre o setor de agentes de IA. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de aproximadamente 23%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nas últimas 24 horas, no entanto, VIRTUAL recupera 5,3%.

“Virtuals é um ativo que sofreu bastante nos últimos dias, principalmente por conta de toda a questão da Nvidia, que teve um impacto em inteligência artificial como um todo. Parte desse sell-off acabou sendo exagerado, principalmente com relação aos agentes de IA, que em tese são os que mais poderiam se beneficiar de um novo modelo e mais barato, acabaram sofrendo bastante por conta desse ruído. Ainda é uma tese muito interessante, mas que tem um risco agregado ainda muito alto, por isso é necessário tomar cuidado”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

“O mercado foi impactado pela Nvidia, mas precisamos ter em mente que são ativos bem emergentes ainda, é uma proposta nova. Então é normal que haja bastante volatilidade. Esses ativos novos sobem muito rápido e caem muito rápido também. Os investidores têm que ter isso em mente na hora de operar, mas a integração de IA e cripto é uma tese que acho que tem muito potencial para os próximos anos”, acrescentou Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG.

