Criptomoedas sinalizam recuperação e podem deixar ‘caso FTX’ para trás; entenda

Nesta quarta-feira, 23, o mercado de criptomoedas sinaliza recuperação dos últimos eventos que abalaram o setor. Com capitalização de US$ 856 bilhões, as criptomoedas apresentam alta em conjunto com os mercados tradicionais.

O bitcoin é cotado a US$ 16.419, subindo 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. A principal criptomoeda do mercado se recupera após ter atingido novas mínimas no último dia 21, quando chegou a ser cotada em US$ 15.608. Uma cotação como esta não era vista no bitcoin há cerca de dois anos.

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 1.160, subindo 2,7% nas últimas 24 horas.

Segundo especialistas, o “efeito FTX” de contágio no mercado após o colapso da então segunda maior corretora cripto do mundo pode finalmente estar passando. Ainda que outras empresas e projetos estejam em risco, como a Genesis Trading, investidores já podem ter precificado possíveis perdas.

Há cerca de duas semanas, a FTX surpreendeu a todos com balanços e níveis de alavancagem insustentáveis que causaram a falência da empresa, então segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, depois de não conseguir honrar com os saques em sua plataforma.

Seu colapso gerou um efeito cascata no mercado, derrubando a cotação das criptomoedas e gerando riscos para outras empresas do setor. No entanto, suas consequências podem estar passando conforme a cotação dos ativos se recupera.

Além das duas principais criptomoedas, apresentam altas significativas BNB e Litecoin. Ambas sobem 11,6% e 12,4%, respectivamente, de acordo com dados do CoinGecko.

