Criptomoedas hoje: bitcoin dispara para US$ 81 mil, mas “oportunidade da vida não passou”

Nesta quinta-feira, 10, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam o dia negociados “no verde” após uma semana de alta volatilidade e muito “sobe e desce” graças aos impactos da guerra tarifária de Donald Trump. Com o anúncio do novo presidente de uma “pausa” de 90 dias nas tarifas para todos os países exceto China, o mercado teve um “alívio” desde a última quarta-feira, 9.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 81.078, com alta de 4,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de quase 2% nos últimos sete dias.

“Do ponto de vista técnico, o bitcoin encontra suporte em US$ 78.260 e resistência em torno de US$ 84.300. A perda do suporte atual pode levar a uma correção mais acentuada, com alvos em US$ 75.900 e até US$ 70.000. Enquanto isso, traders permanecem atentos à divulgação de novos dados macroeconômicos nos EUA, que podem ser determinantes para os próximos movimentos do mercado”, disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Por que o bitcoin disparou?

De acordo com especialistas, os movimentos recentes do bitcoin e das principais criptomoedas estão intimamente ligados às decisões de Donald Trump nos Estados Unidos. O cenário macroeconômico e a correlação do bitcoin com os mercados tradicionais fez com que o ativo digital sofresse praticamente os mesmos impactos que índices como o S&P 500.

“O principal catalisador por trás da alta foi o anúncio do presidente dos EUA Donald Trump, que pausou as tarifas adicionais pelos próximos 90 dias para todos os países afetados, com exceção da China, além do aumento das tarifas voltadas à China para 125%”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

Quer saber as novidades que mexem com o mercado cripto? Assine a newsletter do Future of Money!

“Declarações do Secretário do Tesouro, Bessent, sugerem que o recente anúncio foi, desde o início, parte de uma estratégia calculada para forçar a China a uma posição vulnerável nas negociações comerciais, com o evento sendo positivamente precificado por mercados de risco”, acrescentou.

O bitcoin vai continuar subindo?

“Se essa narrativa persistir, poderemos ver uma continuidade do interesse comprador em torno do bitcoin, consolidando níveis mais elevados e potencialmente testando novas resistências mais acima (US$ 84 mil e além). Entretanto, o mercado também se manterá atento a qualquer reação da China ou sinalização adicional dos Estados Unidos, que podem gerar volatilidade pontual nos preços”, disse Galhardo.

Apesar disso, as oportunidades de compra para investidores interessados em surfar a onda das criptomoedas ainda não acabou, de acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto desta quinta-feira 10.

“O mercado pode voltar a corrigir, sim. O bitcoin pode voltar a testar abaixo de US$ 80 mil. A oportunidade da vida não passou, muito pelo contrário. Alguns fundos de hedge podem aproveitar para vender parte de suas posições, desfazer um pouco de risco. Isso porque ainda temos uma volatilidade e risco significativos no mercado, que está muito imprevisível e totalmente dependente de Donald Trump. Se ele falar hoje que vai subir ainda mais as tarifas da China, por exemplo, o mercado pode piorar de novo”, disse ele no programa, disponível na íntegra no YouTube.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok