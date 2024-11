Criptomoeda TORN dispara 400% após Tornado Cash ganhar processo contra governo dos EUA

A criptomoeda TORN é um dos destaques do mercado nesta quarta-feira, 27. O ativo acumula uma alta de mais de 400% nas últimas 24 horas, segundo a plataforma CoinGecko, refletindo um otimismo de investidores após o Tornado Cash obter uma vitória em um processo aberto contra o governo dos Estados Unidos.

O Tornado Cash é uma iniciativa de privacidade em blockchain que serve como um "misturador" de criptomoedas, dificultando a identificação da origem desses ativos. Entretanto, ele é acusado há anos pelos EUA de ser usado por criminosos para lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

Em um relatório de agosto de 2022, o país afirmou que o Tornado Cash foi usado para lavar US$ 7 bilhões provenientes de transações ilícitas. Por causa disso, o projeto foi alvo de sanções pelo Departamento do Tesouro do país, equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil. Em resposta, desenvolvedores ligados ao projeto processaram o governo dos EUA.

Inicialmente, uma corte dos Estados Unidos acatou os argumentos do governo e estabeleceu que os contratos inteligentes usados pelos usuários para misturar criptomoedas poderiam ser considerados como propriedade do projeto e serem incluídos em sanções pelo país.

O Tornado Cash decidiu recorrer da decisão e, agora, uma corte superior determinou que não seria possível classificar os contratos inteligentes como uma propriedade, já que eles seriam linhas de código ligadas a uma rede blockchain que "não podem ser controlados ou pertencem a alguém".

Na prática, isso significa que o governo dos Estados Unidos não poderá aplicar sanções contra o projeto. A recomendação da corte é que as sanções sejam aplicadas contra indivíduos que usem o Tornado Cash para lavar dinheiro e violar sanções internacionais.

Na justificativa da decisão, a corte destacou que mesmo a prisão e aplicação de sanções contra indivíduos ligados ao projeto não resultou no fim das suas atividades, mostrando sua autonomia. A decisão foi comemorada não apenas pelo Tornado Cash, mas também por outros projetos que usam lógicas semelhantes para aumentar a privacidade de usuários em blockchain.

Além da TORN, que é o token de governança do projeto, outras criptomoedas de projetos semelhantes também dispararam nas últimas horas. É o caso da RAIL, da Railgun, da ZEC, da ZCASH, e a da BEAM. Os ativos acumulam altas de mais de 10% cada, segundo o CoinGecko.

Paul Grewal, chefe jurídico da corretora Coinbase, afirmou que "a privacidade venceu" com a decisão. "Essa é uma vitória histórica para cripto e para todos que ligam para defender a liberdade. A Coinbase está orgulhosa em ter ajudado a liderar esse importante desafio", disse.